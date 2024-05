Nothing Technologyは14日(現地時間)、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける最新スマートフォン(スマホ)「Nothing Phone (2a)」(型番:A142)に対して次期プラットフォーム「Android 15」のDeveloper Preview Programを提供開始したとお知らせしています。

Nothing is one of the first @Android partners to offer early access to Android 15.



Join the fun and explore the first Android 15 Developer Preview on Phone (2a).



Beta site link: https://t.co/pu9ifcbvcr pic.twitter.com/p980IxXSUl