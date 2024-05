『NCIS』トニー＆ジヴァのスピンオフ名は？マイケル・ウェザリー、ファンの予想に興味津々

犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』で人気のキャラクター、アンソニー・“トニー”・ディノッゾとジヴァ・ダヴィードを主人公にしたスピンオフが進行中。

トニー役のマイケル・ウェザリーが同スピンオフのタイトル予想を聞きたいとファンに呼びかけた。Express UKが報じている。

みんなの意見も聞きたい!

4月後半に、トニーとジヴァの昔の画像を自身のX(旧ツイッター)公式アカウントに投稿したマイケル。そこには「新番組のタイトルを発表する準備をしている…『NCIS:Something』だ。それが何だと思うか、ぜひみんなの意見も聞いてみたい」と書かれており、コメント欄にはファンからタイトル候補の名前のリプライが殺到した。

Getting ready to announce the Title of our new show… NCIS: Something … I’d love to hear what you think it might be……. pic.twitter.com/3X3ZakqJGw - Michael Weatherly (@M_Weatherly) April 28, 2024

ファンの様々なアイデアに感激したようで、多くのリプライに対してコメントを返している。その一部を紹介しよう。

「NCIS Beyond」には、「娘のお気に入りになりそう」

「NCIS TONY & ZIVA」には、「これは好きだな」

「NCIS: Tiva」には、「うーん」

「NCIS: We’ve Been Waiting For This For Eight Years!」には、「長すぎる」

「NCIS: THE DINOZZOS」には、「それはシットコムのタイトル」

「NCIS: ON THE RUN」には、「かなり納得できるね」

「NCIS : back to the Future」には、「きのうファミリーと一緒に観たんだ!愛のパワーだ」

などとたくさんのリプライに反応しており、ファンとの交流を楽しんだようだ。

同スピンオフの正式なタイトルはまだ発表されておらず、二人がアメリカを離れ娘のタリとパリで再出発することに関連して、ファンたちは『NCIS:ヨーロッパ』と呼んでいる。

本作に関して続報が入り次第、随時お届けしていきたい。『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン1〜20はHuluにて配信中。(海外ドラマNAVI)



