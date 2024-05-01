513BAKERY¤¬5·î1Æü¤è¤ê¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¡ª5·î10Æü¤«¤é¤ÏÊ¡ÂÞ¤â
¥Ñ¥ó¤ÇÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¡ª¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¢¡×
¥³¥¤¥µ¥ó¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö513(¥³¥¤¥µ¥ó)BAKERY¡×¤Ï¡¢5·î1Æü(¿å)¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÏ¶È14¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢5·î10Æü(¶â)¡Á12Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ê¡Ö513¤ÎÆü¥Ñ¥óÊ¡ÂÞ¡×¤òÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë1,500±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç5,130±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
»°½Å¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦ÅìµþÅÔ¤ÇÁ´12Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ±Å¹¤Ï¡¢5·î1Æü(¿å)¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Æ±¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Ï¼¡¤Î¥Ñ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤Ç¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¥¹¥¤¥¹¤Î¿Ê²½·Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¡Ö¥Ñ¥ó¥¹¥¤¥¹¡×302±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÈ¯¾Í¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥¯¥í¥Õ¥£¥ó¡×259±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸ÃÏ¤¬²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿ÂæÏÑÈ¯¾Í¤Î¿©¥Ñ¥ó¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¿©¥Ñ¥ó¡×1¶Ô464±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ö¥«¡×¥Ï¡¼¥Õ259±ß¡¢1ËÜ518±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤¬ºî¤ë²Ä°¦¤¤¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¥Ñ¥ó(¥Ä¥Ê¥Þ¥è)¡×194±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Êª¡Ö¥«¥ê¡¼¥Ö¥ë¥¹¥È¡×¤òÊñ¤ó¤À¡Ö¥«¥ê¡¼¥Ö¥ë¥¹¥È¥Ñ¥ó¡×302±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤ÎÌ¾Êª¡Ö¥µ¥Ð¥µ¥ó¥É¡×¤òÆ±Å¹ÆÃÀ½¤Î¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥È¥ë¥³É÷¥µ¥Ð¥³¥Ã¥Ú¡×410±ß(ÀÇ¹þ)¡£
´Ú¹ñÉ÷¥Á¥¥ó¡É¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¡È¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö´Å¿É¥À¥ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¥³¥Ã¥Ú¡×356±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤Î¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¤ò¥Á¡¼¥º¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥Ë¡×345±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¡Ö¡É¼êºî¤ê¡È¥¹¥Ú¥¤¥ó¥Á¥å¥í¥¹(¥·¥å¥¬¡¼¡¦¤¤Ê¤³¡¦¥·¥Ê¥â¥ó)¡×³Æ¼ï205±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï10¡ó¤Î¾ÃÈñÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÃÛÃÏËÜÅ¹¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
À¤³¦¤Î¿Íµ¤¥Ñ¥ó¤ä¡¢À¤³¦¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¡£5·î10Æü(¶â)¡Á12Æü(Æü)¤Ë¡Ö513¤ÎÆü¥Ñ¥óÊ¡ÂÞ¡×ÈÎÇä¡ª
Æ±Å¹¤Ï2010Ç¯5·î13Æü¤Ë»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ë¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÁÏ¶È14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢5·î10Æü(¶â)¡Á12Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¡¢900±ß(ÀÇ¹þ)ÁêÅö¤Î¾¦ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö513¤ÎÆü¥Ñ¥óÊ¡ÂÞ¡×¤ò¡¢1ÂÞ513±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Ê¡ÂÞ¤Ï¡¢³Ñ¿©¥Ñ¥ó¡¢¥¢¥ß¡¼¥´¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¡¢¥Ð¥¿¡¼¥í¡¼¥ë3¸Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¥»¥Ã¥È¡×(³ÆÆü20ÂÞ¸ÂÄê)¡¢¼«²ÈÀ½µíÆù¥´¥í¥´¥í¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡¢513¥Õ¥é¥ó¥¯¥í¡¼¥ë¡¢2ÂåÌÜ²«¶â¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡¢¤Õ¤ï¤È¤í¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¡¿Íµ¤¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È¡×(³ÆÆü50ÂÞ¸ÂÄê)¡¢ÂæÏÑ¥É¡¼¥Ê¥Ä(¥ß¥ë¥¯)¡¢ËÌ³¤Æ»ÃË¼ß¥³¥í¥Ã¥±¥³¥Ã¥Ú¡¢±ö¥Ð¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡¢°ËÀª¤«¤Ö¤»Ãã¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö£¤ª¤¹¤¹¤á¥Ñ¥ó¥»¥Ã¥È¡×(³ÆÆü50ÂÞ¸ÂÄê)¤Î3¼ïÎà¡£
Ê¡ÂÞ¤Ï³ÆÆü¡¢1¿Í¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥»¥Ã¥È¤ò1¤Ä¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£Í½Ìó¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£ÅìµþÃÛÃÏËÜÅ¹¤Ç¤ÎÊ¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢5·î10Æü(¶â)¡Á12Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¤Ë1,500±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¥Ñ¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Á´Å¹¹ç·×5,130Ì¾¸ÂÄê¤Ç¡¢ºÇÂç5,130±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥«¡¼¥É¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅìµþÃÛÃÏËÜÅ¹¤Î¤ß¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥«¡¼¥É¤ÎÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï5·î10Æü(¶â)¡¦11Æü(ÅÚ)¡¦13Æü(·î)¤Î3Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
·ÊÉÊ¤Ï¡¢1Åù¤¬¡Ö513BAKERY¾¦ÉÊ·ô5,130±ßÊ¬¡×(30Ì¾)¡¢2Åù¤¬¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¿©¥Ñ¥ó¡¦513¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌµÅº²Ã¥¸¥ã¥à¥»¥Ã¥È¡×(100Ì¾)¡¢3Åù¤¬¡Ö513BAKERY¾¦ÉÊ·ô513±ßÊ¬¡×(513Ì¾)¡¢4Åù¤¬¡Ö2ÂåÌÜ²«¶â¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È·ô¡×(1,000Ì¾)¡¢5Åù¤¬¡Ö513BAKERY¾¦ÉÊ·ô39(¥µ¥ó¥¥å¡¼)±ßÊ¬¡×(3,487Ì¾)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2Åù¡¦4Åù¤Î·ÊÉÊ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë°ú´¹Í½Ìó¤¬É¬Í×¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥«¡¼¥É¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
À¤³¦¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¢¡¢513¤ÎÆü¥Ñ¥óÊ¡ÂÞ¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥«¡¼¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£¤È¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Æ±Å¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¸ø¼°HP¡§http://www.513bakery.jp
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/513BAKERY
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/koisan_513
(¥ª¥¬¥ï¥æ¥¦¥³)