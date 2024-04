ダコタ・ファニング(30)が、11歳の誕生日にトム・クルーズ(61)から初めて携帯電話をプレゼントされたと明かした。ダコタは映画『宇宙戦争』(2005年公開)でトムの娘役を演じて以来、毎年誕生日プレゼントが贈られてくるという。ダコタは、トムから携帯電話を受け取った当時を振り返り「とても興奮したわ!」と語りつつ、「電話やメッセージを送る相手がいなかった」とジョークを交えた。

ファッション誌『Harper’s BAZAAR』の公式YouTubeが現地時間10日、Netflixのドラマシリーズ『リプリー(Ripley)』で共演したダコタ・ファニングとアンドリュー・スコット(47)が対談する動画を公開した。この対談は、ダコタとアンドリューがお互いのトリビアクイズが書かれたカードを順番に読み上げ、自分で質問に答えるという形式だ。2人はいくつかの質問に答えた後、アンドリューが「ダコタに、最初に携帯電話を与えたのは誰ですか?」と書かれたカードを読んだ。アンドリューは少し考えると、「オッケー。これは、ハリウッドのアイコンに違いない」と言い、「トム・クルーズ?」と答えた。それが正解だったことをダコタが認めると、アンドリューは「やった!」と興奮気味に叫んだ。その後、ダコタはトム・クルーズからプレゼントされた携帯電話について、「あれは『Motorola Razr』だったのよ」とモトローラのガラケーだったことを明かした。アンドリューが「ワオ! 凄く興奮した?」と聞くと、ダコタは「オーマイガー。本当に興奮したわ」と答え、ジョーク交じりに当時を振り返った。「あの頃は、電話やテキスト(ショートメッセージ)をする相手がいなかったの。私は11歳だったから。でも(携帯を)持っているだけで嬉しかったわ!」そして、「トムは今でも毎年、誕生日プレゼントを贈ってくれるの。あの誕生日以来、ずっとそうしてくれているの」と続けると、最近のプレゼントは30歳の誕生日(2月23日)に受け取ったことを明かした。これにアンドリューが「なんて素晴らしいんだ! とても思いやりがあるね」と感激すると、「彼は僕に何もくれたことがないよ」とジョークを添えた。ダコタは5歳の時にテレビCMに出演し、7歳で映画デビュー。その後も子役として活躍し、10歳の時にスティーヴン・スピルバーグ監督の映画『宇宙戦争』でトムの娘役を演じた。ダコタは2016年に米トーク番組『Watch What Happens Live With Andy Cohen』にゲスト出演した際、トムから毎年誕生日プレゼントを受け取ることについて、このように話していた。「本当に親切で、私はいつもこう思っているの。『ああ、私が18歳になったら、きっと彼はやめるんだわ。それか、21歳になった時かも』とね。でも彼は毎年、続けてくれる。本当に思いやりがあるのよ。」そして、トムがいつもどのようなプレゼントをくれるのかと聞かれると、ダコタは「ほとんどが靴なの」と答えていた。画像1、4、5枚目は『Dakota Fanning Instagram「@netflixqueue」「Ripley.」「This is 26.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)