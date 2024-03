ロックバンドMUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FM / JFNのラジオ番組「JACK IN THE RADIO」 https://www.tfm.co.jp/jack。3月23日(土)の放送は、OBLIVION DUST(オブリヴィオン・ダスト)のヴォーカル・KEN LLOYD(ケン・ロイド)さんが初登場! バンドを始めたきっかけを伺いました。

(左から)KEN LLOYDさん、逹瑯



逹瑯:まずは、どういう経緯でバンド業界というか……。KEN:あ、僕は嘘をついて入りました。逹瑯:えっ(笑)!?KEN:もう完全に。逹瑯:本当に!?KEN:うん。大学進学のために(イギリスから)日本に来て、六本木のクラブでバイトをしていたときに、「なんかミュージシャンっぽいね〜。僕の知り合いのバンドでヴォーカルを探している人がいるんだけど、歌える?」って言われて、「あ〜、もう全然歌えるよ!」って言って。逹瑯:ハハハ(笑)!KEN:「じゃあ2週間後に合わせようよ」って感じで、それで合わせて……。逹瑯:それで合わせてみて、オーケーが出た感じなんですか?KEN:途中からディストーションを“ガーン!”みたいな感じで激しくして、勢いでごまかした。逹瑯:ハハハハハ(爆笑)!!KEN:でも、それが良かったみたいで。それでライヴをしたら、そこにたまたまX JAPANのhideさんとかが観に来てたり、レコード会社のavexの人が来ていて、そのライヴが良かったらしくて(avexと)契約したのがOBLIVION DUST。逹瑯:すごっ!!――現在は、キャリアのなかで「“ファイナル・チャプター”を考えている」とのことですが、その意味とは?KEN:“そろそろいいかなぁ”みたいな(苦笑)。っていうのも、“ゴールを自分で決めたい”と思っていて、ちゃんと自分らしさを守って、それを音として出して振り返ったときに“よく頑張ったなぁ”みたいな、“自分らしさを出せた”と納得できるのが一番重要かなって。逹瑯:ゴールした後は“こういう生活をしていきたい”みたいなことってあるんですか?KEN:僕はもともとイギリスから来ていて、半分イギリス人、半分日本人ではあるんだけど、日本に来た理由っていうのは(それまで)日本人の部分を知らなかったから。逹瑯:おぉー。KEN:それを知りたかったから来たんだけど、嘘ついたことによってミュージシャンになるとは思ってなかった(笑)。ただ、このあいだ音楽活動が25周年を迎えたから、今度はまた“イギリスの自分を見つけないといけないかなぁ”と思っていて。逹瑯:うん。KEN:あと、親もいい歳になってきているから“近くにいたい”っていうところもあって。そういう人間っぽい部分? そこら辺を大事にしたいっていう気持ちも出てきましたね。◎3月30日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、fuzzy knotからギターのShinjiさんが登場。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30〜26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)