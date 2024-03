ハリウッド戦国ドラマの第1話が、米Hulu、、スターにおける配信開始から6日間で、全世界で900万回再生されたことがわかった。これはディズニー・ゼネラル・エンターテイメントの脚本シリーズとして歴代最高となる記録である。米などが報じている。

本作は、ジェームズ・クラベルによる1975年のベストセラー小説「SHOGUN」を、真田広之プロデュースのもと新たに映像化した戦国ドラマ。歴史上の人物や出来事にインスパイアされた「関ヶ原の戦い」前夜の日本を舞台に、“SHOGUN”の座を懸けた、乱世を生き抜く者たちの陰謀と策略が描かれる。

米HuluにおけるFXシリーズのプレミアエピソードとしても、歴代1位の快挙を成し遂げた。同社とディズニープラスのバンドルが視聴回数を押し上げ、これまで1位だった「一流シェフのファミリーレストラン」シーズン2の記録を塗り替えた形だ。

本作は世界中で絶賛を受けており、米批評サイトRotten Tomatoesでは批評家から99%、視聴者から94%の高スコアを獲得(3月7日時点)。ちなみに原作小説は1980年にもドラマ化されており、同作はエミー賞ミニシリーズ部門の作品賞に輝いた。新たに映像化された本作も、2024年のエミー賞で注目を浴びることに期待したい。

