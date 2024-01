先月23日、米テキサス州で銃撃事件が発生した。容疑者は17歳の少年で、友人3人を自宅に呼び、母親に買ってもらったという銃を自慢していた。そして何の脈絡もなく、突然一緒にいた2人の友人の頭を銃撃し、1人は死亡、もう1人は重傷を負った。逮捕された少年は、「ずっと人を殺したいと思っていた」と驚きの犯行理由を話していることを米ニュースメディア『KHOU』などが伝えた。

先月23日夜、米テキサス州フレンズウッド市ラサール通りにある民家から発砲があったと警察に通報が届いた。警察官らが現場に駆けつけると、この家に住むコナー・ヒルトン(Connor Hilton、17)が動揺した様子で外にいた。警察官が「ケガ人はいるか?」と尋ねると、コナーは「います。死んでいると思う」と言って2本の指を立てて家の方を指した。警察官が家の中に入って確認すると、床に横たわるイーサン・ライリーさん(Ethan Riley、18)とベンジャミン・ブリークさん(Benjamin Bliek、19)、そしてテーブルの上に置かれたリボルバー(回転式拳銃)を発見した。2人は頭を撃たれており、すぐに地元の病院へ運ばれた。懸命な治療が行われたが、翌日にイーサンさんの死亡が確認された。また、ベンジャミンさんは現在も深刻な状態が続いている。事件当日、別の警察官が家の中を捜索すると、バスルームに3人目の友人が隠れているのを発見した。この友人は家の中で銃声を耳にしたと言い、バスルームに身を隠して警察に通報したという。そしてバスルームの前を通り過ぎたコナーが、泣きながら「なんてことをしてしまったんだ」と呟いているのを聞いたそうだ。殺人罪および重傷を負わせた加重暴行罪の容疑で逮捕、起訴され、現在はガルベストン郡刑務所に拘禁されているコナーは、「母親を説得して買ってもらったリボルバーを自慢するために、イーサンさんとベンジャミンさんらに電話をして家に呼び出した」と話した。コナーは友人との間に、揉め事などはなかったとも説明している。そしてコナーは、「ずっと人を殺してみたいと思っていた」と友人を銃殺した衝撃の理由を明かしたのだ。「誰か、あるいは自分自身を撃ってみたい」と思っていたコナーは、母親に銃を買ってくれるようにねだったという。現在は裁判が行われており、コナーは「自分がしたことは十分に理解しているし、相応の責任を取ります」と反省の意を示しているそうだ。一方、コナーの弁護士であるジェニファー・カーペンターさん(Jennifer Carpenter)によると、コナーの母親は銃をねだられたものの、購入はしていないと話しているという。コナーの両親はジェニファーさんを通じて、「被害者のご家族に対し、言葉では言い尽くせないほど深い哀悼の意を表します。私たちの心は被害者ご家族とともにあり、同時に、自分たちも今回の打ちのめされるような酷い状況をなんとか乗り切ろうと努力しています」とコメントした。ちなみに昨年11月には韓国で、アプリで知り合った女性を惨殺し、「人を殺してみたかった」と供述した23歳女に終身刑の判決が下されていた。画像は『ABC News 2023年12月28日付「17-year-old murder suspect accused of shooting 2 teens at his home」』New York Post 2023年11月24日付「True crime fan who posed as teen, killed tutor ‘out of curiosity’ sentenced to life」(Busan Metropolitan Police Agency)、2019年8月2日付「Skylar Neese murder: Teen killer sent chilling tweet after slaying pal in woods」(Facebook)、2022年11月25日付「Mexican woman allegedly killed for her organs after online courtship」(ZUMAPRESS.com)』『UNILAD 2023年11月16日付「Teen who beat teacher to death gets bloody nose as he’s sentenced to life」(Credit: Law and Crime Network)』『WEAU 2023年2月17日付「Nurse accused of removing patient’s foot without permission pleads not guilty」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)