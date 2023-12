『ロキ』ジョナサン・メジャース、有罪判決でマーベル解雇に。MCUも大きく方針転換？

今年3月に暴行などの容疑で逮捕された、『ロキ』や『アントマン&ワスプ:クアントマニア』のカーン役で知られるジョナサン・メジャース。当時の恋人に身体的暴行を加えたとして告発されたジョナサンに12月18日(月)に有罪判決が出たことを受けて、この度マーベル・スタジオはジョナサンを解雇する判断を下した。米Varietyなど複数のメディアが報じている。

【関連記事】カーン役ジョナサン・メジャースの逮捕騒動は『ロキ』シーズン2に影響したのか

順調なはずが逮捕で一転…

元恋人のグレース・ジャバリは、ジョナサンの携帯電話にほかの女性からのメッセージが届いたのを目にしたので文面を読もうと電話を掴み取ったところ、取り返そうとする彼から暴行を振るわれたと訴えたことで、3月25日にジョナサンは逮捕された。右手中指に「耐え難い」怪我を負ったグレースは、車から降りた際にジョナサンから後頭部を叩かれ、無理やり車に連れ戻されそうになったことで右耳の後ろに切り傷を負ったと主張していた。なおジョナサンは、第3級意図的暴行罪と第2級ハラスメント罪においては無罪とされている。

34歳のジョナサンはグレースへの暴行を否定。彼の弁護団は、携帯電話を奪った時の彼女こそが暴行の加害者だと主張していた。2週間近く続いた裁判の間、マンハッタン地区検事局は、頭を怪我したグレースに病院に行かないよう説得したと思われるジョナサンのメッセージや、ジョナサンが自殺をすると脅したメッセージといった、二人の一連のやり取りのメールと音声記録を証拠として提出。公開された音声記録の中で、ジョナサンはグレースに対し「自分は(アフリカ系の)文化や世界のために偉大なことをしている“偉大な男”なのだから、お前は(マーティン・ルーサー・キング牧師の妻)コレッタ・スコット・キングや(オバマ元大統領夫人の)ミシェル・オバマのようにふるまえ」と語っていた。

逮捕以来、ジョナサンはタレント・マネージャーのEntertainment 360と宣伝会社のLede Companyから干されており、Protagonist Picturesの映画『The Man in My Basement(原題)』にももう関わっていない。米陸軍もジョナサンを起用した大規模な広告キャンペーンを中止し、MLBのテキサス・レンジャーズも同様に対処。今後予定されていたスパイク・リー監督作『Da Understudy(原題)』や、デニス・ロッドマンに扮すると噂されていた映画『48 Hours in Vegas(原題)』といったほかのプロジェクトは宙ぶらりんとなった。

この度マーベルがジョナサンとの関係を絶つという決断を下したことは、3月の逮捕、そして今回の有罪判決もあって、彼の俳優としてのキャリア上、最も注目されるニュースとなった。彼が『ロキ』で初めてヴィランのカーンを演じたのは、2021年にDisney+(ディズニープラス)で配信されたシーズン1フィナーレ。このエピソードによってマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)が前進するための主要なストーリーテリングが確立され、その中心人物となるキャラクターがカーンだった。カーンはマーベルが今年2月に公開された映画『アントマン&ワスプ:クアントマニア』で初めてメインとして登場し、秋に配信された『ロキ』のシーズン2ではジョナサンがヴィクター・タイムリーというカーンの変種を演じていた。

ジョナサンはマルチバース・サーガのクライマックス完結編の前編『Avengers: The Kang Dynasty(原題)』でもカーンを演じることになっていた。この映画は当初2024年初頭の撮影開始予定だったが、今年6月にマーベルは公開を2025年から2026年へと延期。ケヴィン・ファイギを筆頭とするマーベルの幹部たちは、カーン以外の悪役に焦点を当てる可能性について議論したと報じられていた。ジョナサンの解雇が正式に決まった今、ファイギとチームは新たな俳優をカーン役にキャスティングし直すか、あるいは「カーン」の世界観を全面的に中止してマルチバース・サーガの残りの部分を再構成するかといったクリエイティヴな決断を迫られている。親会社であるディズニーがコスト重視の時代に突入している中、マーベルがどういう決断を下すにしろ、高くつく可能性があるだろう。

今回の件がもたらすジョナサンのキャリアへの影響はより深刻かもしれない。彼は2023年、マイケル・B・ジョーダン(『ブラックパンサー』)と『クリード』シリーズ第3弾『クリード 過去の逆襲』で共演し、1月に開催されたサンダンス映画祭では主演映画『Magazine Dreams(原題)』での演技が高く評価され、業界で最も需要のある俳優の一人として好スタートを切っていた。だが、前述した通りいくつもの待機作は進んでおらず、ディズニーの子会社であるSearchlight Picturesは『Magazine Dreams』の12月公開予定を白紙に戻している。

『ロキ』シーズン1〜2と『アントマン&ワスプ:クアントマニア』はDisney+(ディズニープラス)にて配信中。(海外ドラマNAVI)

参考元:米Variety