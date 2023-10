『チャッキー』シーズン3の殺しはシリーズ史上最高!?「必殺技だ」とクリエイターが絶賛

人気ホラー映画『チャイルド・プレイ』シリーズの殺人ドール“チャッキー”を主人公にしたドラマ『チャッキー』のクリエイターが、「シーズン3のある殺しがフランチャイズ史上最高」だと絶賛している。

【関連記事】『チャッキー』シーズン2、インタビュー映像が到着!生みの親が明かすチャッキー誕生の裏話

『チャッキー』は、10代の孤独な少年ジェイク・ウィーラーが手に入れたヴィンテージの人形“チャッキー”が血の凍るような連続殺人事件を引き起こし、静かだった町が恐怖に陥っていく様を描く。

本国アメリカで10月4日(水)より米USA Network&米Syfyにて放送されているシーズン3。その第3話「Jennifer's Body(原題)」では、コメディアンのキーナン・トンプソン演じるタクシー運転手が、ニューヨークの路上でチャッキーと少女キャロラインを乗せる。その後、チャッキーが殺人について話しているのを耳にした運転手がパニックに陥り、彼らをタクシーから降ろそうとするのだが、運転手が車を止めると、チャッキーが運転席の背もたれを倒して、彼の口から傘を思いっきり押し込む展開に! しかも、それだけではない。なんと、その傘のボタンをチャッキーが押して運転手の身体の中で傘が開き、車内が飛び散った血や内臓だらけになってしまうのだ。

#Chucky Creator Don Mancini Details ‘One of the Best Kills of the Franchise’ and the Casting of #SNL’s Kenan Thompsonhttps://t.co/5Gj8gSyBHW

- TVLine.com (@TVLine) October 19, 2023