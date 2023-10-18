ÅÏÊÕ¸¬¡õ¥¢¥ó¥»¥ë¡¦¥¨¥ë¥´¡¼¥È½Ð±é¡ØTOKYO VICE¡ÙCS½éÊüÁ÷·èÄê¡ª
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¥¢¥ó¥»¥ë¡¦¥¨¥ë¥´¡¼¥È¼ç±é¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥à¥É¥é¥Þ¡ØTOKYO VICE¡Ù¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼·à¾ì¤Ë¤Æ10·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êCS½éÊüÁ÷¤ÇÁ´8ÏÃ°ìµóÊüÁ÷·èÄê¡ª
¡ØTOKYO VICE¡Ù
¿·Ê¹µ¼Ô¤¬Åìµþ¤Î°Ç¼Ò²ñ¤ËÇ÷¤ë¡ª
¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥·¡¼¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆüÊÆ¤Î¥¹¥¿¡¼¡¦¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â»£±Æ¤¬Æñ¤·¤¤ÅÔ»Ô¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÅìµþ¤È¤½¤Î¶á¹Ù¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¡¢HBO Max¤ÈWOWOW¤ÎÆüÊÆ¶¦Æ±À©ºî¤ÇÂ£¤ë»Ë¾å½é¤ÎÄ¶Âçºî¥É¥é¥Þ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡£
ÉñÂæ¤Ï1990Ç¯Âå¤ÎÅìµþ¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤â¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÂçÅÔ²ñ¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤é¤ì¤¿Åìµþ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ç¶§Ë½¤ÊÎ¢¤Î»Ñ¤ò¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬¸Ø¤ëËÜµ¤¤Î¡È±ÇÁüº²¡É¤¬¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ï¼ç±é¤Ë¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¼çÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥»¥ë¡¦¥¨¥ë¥´¡¼¥È¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÅÏÊÕ¸¬¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢³Þ¾¾¾¡¢»³²¼ÃÒµ×¤È¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¼ÂÎÏ¤ÈÌ¾À¼¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìµé¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¿ÍÉ¬¸«¤Ë¤·¤Æ¡¢Á´À¤³¦ÂÔË¾¤Î¥á¥¬¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥·¡¼¥ó¤òÂç¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤Ë´Ù¤ì¤ë¡ª
¡ØTOKYO VICE¡ÙÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
10·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:45¡Á¡ÚÁ´8ÏÃ°ìµóÊüÁ÷¡Û
1990Ç¯Âå¤ÎÅìµþ¡£ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤ÌÔÊÙ¶¯¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¡Ê¥¢¥ó¥»¥ë¡¦¥¨¥ë¥´¡¼¥È¡Ë¤ÏÌÀÄ´¿·Ê¹¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¡£·Ù»¡Ã´Åöµ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥¤¥¯¤ÏÆÃ¥À¥Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥ä¥¯¥¶Íí¤ß¤Î»ö·ï¤ò¼êÎý¤Ç²ò·è¤¹¤ë·º»ö¡¦ÊÒ¶Í¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤Æ´í¸±¤Ê°Ç¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¸¥§¥¤¥¯¤ËÊÒ¶Í¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢°ìÅÙ³«¤¤¤¿Èâ¤ÏÊÄ¤¸¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÃé¹ð¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë