サラ・ジェシカ・パーカー、『AND JUST LIKE THAT...』で共演した猫を引き取る

ニューヨークに生きる女性たちの恋と友情を描いた大ヒットドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』のその後を描く『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』(以下『AJLT』)。同作で主人公のキャリーを演じるサラ・ジェシカ・パーカーが、共演した猫を引き取ったことが分かった。米Entertainment Weeklyが伝えている。

劇中と同じように保護された子猫を家族に迎える

サラ・ジェシカが引き取った猫は、『AJLT』シーズン2終盤に登場。もともとは、動物病院で働き始めたチェ・ディアスのもとへ、アパートの近くに捨てられていたとしてほかの子猫たちと一緒に持ち込まれ、チェが里親を探すことに。その中でキャリーも子猫の一匹を引き受けることになり、靴の入っていた箱が好きな猫を「シュー(Shoe)」と名づけていた。

同作がシーズン3へと更新され、シーズン2が全話配信されて間もない現地時間29日、サラ・ジェシカがInstagramでシュー役の猫を引き取っていたことを明かした。

「この子の本当の名前はロータス(蓮)っていうの。彼ときょうだいは全員、生まれて間もない頃にコネチカットの動物保護団体に保護された時、自然をもとにした名前を付けられたのよ。正式に我が家の子になったのは今年の4月で、2022年5月に引き取ったレミー、スマイラに加わったわ。この子に見覚えがある人もいるかもね」

サラ・ジェシカはこの投稿に画像、動画も添えており、劇中ではまだ子猫だったシュー/ロータスがもう少し成長し、サラ・ジェシカに抱き上げられたり、毛繕いしたり、遊んだり、2匹の先住猫と一緒に過ごしたりする様子が収められている。

このサラ・ジェシカの投稿に、シャーロット役のクリスティン・デイヴィスをはじめ、多くの人が反応。引き取られたことに喜び、シュー/ロータスの可愛さを称えている。

シュー/ロータスとキャリーが一緒のシーンがシーズン3でも見られることを期待したい。

