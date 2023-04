「パワプロ」の愛称でおなじみの人気野球ゲーム「eBASEBALLパワフルプロ野球2022」(KONAMI:PS4、ニンテンドースイッチ)。プロ野球開幕日の3月30日、選手の最新データが2023年開幕仕様にアップデートされました。

野球の国・地域別対抗戦、第5回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で優勝した侍ジャパンの選手たちをはじめ、2023年の選手たちの“評価”はどうなっているでしょうか。(選手の敬称略)



DeNA 松尾 汐恩 打席(投手視点)

クリエーターが「期待の選手」と名前を挙げていた彼は…

同作では、実際の膨大な成績や実績、世の中に発信される情報、ゲームクリエーターらの調査・取材を元に、選手ごとに緻密なデータが設定されています。各球団に番記者的な担当を付けるという徹底ぶりです。

その精度は“折り紙付き”で、たとえば昨年の取材では、担当チームに「今後注目の若手選手たちは?」と質問すると、その中の一人に郄橋宏斗の名前が挙がりました。当時はよほどの野球通でないと「?」だったかもしれませんが、昨年活躍してそのまま侍ジャパンに選出され、先日のWBCでは決勝でアメリカチームの主軸打者であるトラウトを三振に仕留めています。

各選手の能力ですが、投手は、球速やスタミナ、コントロール、持ち球と変化球の曲がり方、先発や抑えなどの適性など。打者であれば、バットにボールを当てるミート、パワー、足の速さ、守備の広さ、捕球する能力、もちろん守備のポジションごとの適性などです。

そこに「キレ」や「回またぎ」「固め打ち」「広角打法」など、さまざまな特殊能力が付き、選手の個性を作り出しています。パワプロの能力設定は、選手たちも気になるようで、ニュースでも選手データがネタにされることがあります。

ゲームの各能力は、アルファベットと数字でわかりやすく“査定”されているため、選手の特徴が一目でつかめることでしょう。応援しているチーム以外の選手は、「よくわからない」というのは野球ファンにとって「あるある」ですが、パワプロの選手データを見ればどんな選手かすぐわかります。ゲームだけでなく、選手名鑑的な使い方もできるのです。

早速チェック!まずは投手から…

投手の“華”である球速ですが、トップは佐々木朗(ロッテ)の164キロで、2位以下を離しています。近年は150キロ台後半を投げる投手も珍しくなくなりましたが、160キロオーバーの選手は一握りです。

日本の球団に所属する侍ジャパンの選手で、160キロを超えているのは、佐々木朗以外には、山崎颯(オリックス)でした。159キロの投手は、侍ジャパンの選手の名前がいくつもあり、日本球界ナンバーワン投手の山本と宇田川(以上オリックス)、巨人の抑え・大勢でした。

投手の“生命線”とされるコントロールは、70以上は一流、80以上はほんのわずかというのが相場です。そんな中、94と高く評価されたのが加藤貴(日ハム)。昨年にシーズン規定投球回以上の147回2/3を投げて、与えた四球はたった11。72年ぶりにプロ野球記録を更新したためでしょう。球速では侍ジャパンの選手がそろっていましたが、88の秋山、85の西勇輝(以上阪神)など、各チームのベテラン選手の名前が目につきます。

スタミナのナンバーワンは、84の山本(オリックス)。次点は82の大野雄大(中日)でした。70台は、たくさんのイニングを投げることができる各チームのエース格が並びます。

あれ、侍ジャパンの投手って、意外と上位にでてこない…?

一方で、侍ジャパンのメンバーでは74の戸郷(巨人)がいるものの、実は意外とここも姿が少なめです。

こうやってデータを一人一人見ていくと、今回の代表チームは、海外のパワーヒッターに対抗するために、コントロールよりも、そもそもバットに当てられないような速球を投げ込める投手を集めているようです。投球数にも制限がありますし、優れた投手が豊富なので、継投をすればよい……ということなのかもしれません(実際決勝のアメリカ戦でも9イニングで7人の投手が登板しています)。

優勝という結果からするとその作戦は大当たりでした。他方で、WBCでチェコの軟投派投手が打者・大谷を抑えたように、コースや緩急で強打者を抑え込むのも野球の魅力の一つですから、次のWBCではコントロール派の投手たちの活躍が見られるかもしれません。

続いて打者編。最もパワーがあるのは…

続いて打者編です。ミート能力では、セ・リーグ最多安打の佐野(横浜)が71、パの首位打者・松本剛(日ハム)が70でした。侍ジャパンのメンバーでは、三冠王の村上(ヤクルト)が60、ソフトバンクへFA移籍した近藤と阪神の中野が61でした。

パワーのトップはもちろん「村神様」で、ぶっちぎりの92。同じ侍ジャパンの山川(西武)が83で続きますが、80台はサンタナ(ヤクルト)やギッテンス(イーグルス)などの外国人勢が多数を占めます。

それ以外の総合的な能力を見ていくと、侍ジャパンのメンバーには高いレベルでバランスの取れた選手が目立っています。岡本(巨人)はパワー76、捕球71。牧(横浜)はミート57、パワー73、肩力78。山田(ヤクルト)はパワー72、走力81、守備力76という具合です。複数のポジションを守れる選手も多いですね。

その中に、スペシャリスト的な選手を加えています。守備力が89の源田(西武)、走力が96の周東(ソフトバンク)で、この二人の能力は全選手でトップ。「甲斐キャノン」でおなじみ肩力91の甲斐(ソフトバンク)もいます。

ハイレベルな万能系の選手ばかりだと似たタイプになるので、スペシャリストの選手も入れて、戦術的な幅を持たせているように見えます。ここにも侍ジャパンの考え方が出ているのかもしれません。

メジャーリーガーたちを見てみると…

メジャーリーガーのダルビッシュ(パドレス)や大谷(エンゼルス)は、(日本のプロ野球の)「OB」という形でゲームで使えるようになっています。

ダルビッシュは球速158キロ、コントロール90、スタミナ90。得意な球種はSFFやスライダーです。年齢的にはベテランの域ですが、この球速でこのコントロールとスタミナ。昨年、メジャーのポストシーズンで大車輪の活躍をしたこともあり、もともと高かった2022年の能力から、さらにパワーアップしています。

WBCでMVPに輝いた大谷はというと、投手能力の球速は163キロ、コントロールは58、スタミナは80で、得意な球種は決勝戦のラストボールとなったスライダー、そしてフォークです。

打者の能力はミート57、パワー90、走力78。本塁打王を争った2021年のデータに比べると少しパワーは下がったものの、ミートは向上していて、ハイレベルの打者であることには変わりありません。投手の能力は、コントロールとスタミナともに大きくアップしていますから、総合的にはさらに成長したといえます。

二人は、日本にいたときは日本ハムに在籍していました。ゲームでは二人を元のチームに“復帰”させることもできますし、自分の応援するチームに二人を加える“もしも……”という遊び方もできます。

こうしたデータは、もちろん今年のシーズンを送っていく中でどんどん更新されていくものです。今年のペナントで活躍して試合を盛り上げ、能力を大きく上げる選手は、果たして誰なのでしょうか。

河村 鳴紘