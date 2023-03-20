¡ÈÆÚ¹ü°ì¶¯¡ÉÊ¡²¬¤Î¥é¡¼¥á¥ó³¦¤Ë°ÛÊÑ¡¡¿·¥ª¡¼¥×¥ó7³ä¤¬¡ÖÈóÆÚ¹ü¡×¡Ä¿Ê²½·Á¡Ö¥¯¥ê¥¢ÆÚ¹ü¡×¤â
ÇòÂù¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤«¤é¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¡£Ê¡²¬¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡ÖÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬¤³¤³ºÇ¶á¡¢ÆÚ¹ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÈóÆÚ¹ü¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÆÚ¹ü°ì¶¯¡É¤À¤Ã¤¿Ê¡²¬¤Î¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤Ë°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ìÔÂô¤Ë¡È¥Î¥É¥°¥í¡É¤Î¼Ñ´³¤·¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤¬¼«Ëý
Ã´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§
ÈóÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤é¤¡ÌÍ¤Ê¤ª¿Í¡×¤µ¤ó¤Ç¤¹
Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Ë2020Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¤é¤¡ÌÍ ¤Ê¤ª¿Í¡×¡£
Å¹¼ç¤Î¾¾ºê¼·²»¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¡²¬¤ÎÍÌ¾¤È¤ó¤³¤ÄÅ¹¤Ç10Ç¯¤Û¤ÉÆ¯¤¤¤¿¤¢¤È¡¢Åìµþ¤Ç¿Íµ¤¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¥é¡¼¥á¥ó¤Ç½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾ºê¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¡Ä
¡Ö¤é¤¡ÌÍ ¤Ê¤ª¿Í¡×¾¾ºê¼·²»Å¹¼ç¡§
¤ªÂÔ¤¿¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¹âµé¤Î¤É¤°¤í¤é¤¡ÌÍ¤Ç¤¹¤Í
¡ÖÇò¿È¤Î¥È¥í¡×¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ëÄ¶¹âµéµû¥Î¥É¥°¥í¡£¤½¤Î¼Ñ´³¤·¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æ½Ð½Á¤ò¤È¤Ã¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê°ïÉÊ¤À¡£
Ã´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§
¤¢¡Á¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Î¥É¥°¥í¤Ç½Ð½Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸ú¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¾åÉÊ¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Ê¡²¬¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤Û¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¹âµé¤«¤Ä¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¥Î¥É¥°¥í¤Î¼Ñ´³¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤é¤¡ÌÍ ¤Ê¤ª¿Í¡×¾¾ºê¼·²»Å¹¼ç¡§
ÄÌ¾ï¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ï¥·¤Ê¤É¤Î¼Ñ´³¤·¤È¤«¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½½¿ôÇÜ¤¹¤ëÃÍÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤¤Ç¤¹
ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤ò¡È¿©ºàÈñ¡É¤Ë
°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹â²Á¤Ê¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢ÈóÆÚ¹ü¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¶¯²Ð¤ÇÄ¹»þ´Ö¿æ¤¾å¤²¤ëÆÚ¹ü¤è¤ê¤â¥¬¥¹Âå¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¥¹¡¼¥×¤Î»Å¹þ¤ß¤Ë¤«¤«¤ë¿Í·ïÈñ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤é¤¡ÌÍ ¤Ê¤ª¿Í¡×¾¾ºê¼·²»Å¹¼ç¡§
¸÷Ç®Èñ¤È¤«¤â¡¢ÆÚ¹ü¤Ï²¿ÇÜ¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¡Ê¸÷Ç®Èñ¡Ë¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¿©ºàÈñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¶¯¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÈÇä¤ê¡É¤ä¡È¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Çò¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥ª¥¤¥ë¤¬¹á¤ë·ÜÇòÅò¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤¬É¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤âÏ¢ÆüÀ¹¶·¡£2022Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢ÇîÂ¿¶è¤Ë2¹æÅ¹¤â½ÐÅ¹¡£·è°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Å¹Ì¾¤Ï¡ÖÈóÆÚ¹ü ¤Ê¤ª¿Í¡×¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤é¤¡ÌÍ ¤Ê¤ª¿Í¡×¾¾ºê¼·²»Å¹¼ç¡§
°µÅÝÅª¼ê±þ¤¨¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÚ¹ü²¦¹ñ¤ÎÊ¡²¬¤Ç¡¢¥¤¥Á¸Ä¿ÍÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÚ¹ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¾¡µ¡¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿
¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥¯¤¬½Ð¤Æ¤ë¡Ä¡ª ¿Ê²½·Á¡Ö¥¯¥ê¥¢ÆÚ¹ü¡×
¥¿¥¦¥ó¾ðÊó»ï¡Ö¥·¥Æ¥£¾ðÊó¤Õ¤¯¤ª¤«¡×¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ìó50Å¹¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë7³ä¤Û¤É¤¬¡ÖÈóÆÚ¹ü¡×·Ï¡£
µû²ð¤ä·Ü¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¥é¡¼¥á¥ó¤ä¡¢³¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤Ã¤¿±ö¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ë¥¨¥Ó¤ä¥È¥Þ¥È¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥ÁÉ÷¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼õ¤±¤ÆÎ©¤ÄÎ©¾ì¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¿Ê²½·Á¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§
¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤Î¤ì¤ó¤ËÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡ÖÆÚ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
2022Ç¯9·î¡¢¶å½£ºÇÂç¤Î´¿³Ú³¹¡¦Ãæ½§¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÆÚ¤½¤Ð·î¤ä¡×¡£¤³¤³¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ä¡£
¡ÖÆÚ¤½¤Ð·î¤äËÜÅ¹¡×ÉÚ±Ê·òÂÀÅ¹Ä¹¡§
¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÚ¤½¤Ð¤Ç¤¹
¡Ö¥¯¥ê¥¢ÆÚ¹ü¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤À¡£
Ã´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§
¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÚ¹ü¤Î½¤ß¤È¤«¥¯¥»¤È¤«Á´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆÚ¹ü¤Î¤¦¤Þ¤ß¡¢¥³¥¯¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹
ÄÌ¾ï¤Ï¶¯²Ð¤Ç1Æü¶á¤¯¿æ¤¯ÆÚ¹ü¤ò¡¢Äã²¹¤Ç²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¨Æ¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤ò¶ËÎÏÃ»¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆ©ÌÀ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ö¤²¤ó¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤ó¤¤Ä¤Î²Ì½Á¤ò¿â¤é¤¹¤È¡¢ÆÚ¹ü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÆÚ¤½¤Ð·î¤äËÜÅ¹¡×ÉÚ±Ê·òÂÀÅ¹Ä¹¡§
¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Û¤«¤È°ã¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤ÄÃæ½§¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¤Ç¤¹¤Í¡¢°û¤ó¤À¤¢¤È¤Î¥·¥á¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¹Í¤¨¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥¢ÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
Ê¡²¬¤Ç½ÐÅ¹¤¬Áê¼¡¤°¡ÈÈóÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡ÖÆÚ¤½¤Ð·î¤äËÜÅ¹¡×ÉÚ±Ê·òÂÀÅ¹Ä¹¡§
ËÍ¼«¿È¤â¡¢ÆÚ¹ü¤Ë¸Â¤é¤º¥é¡¼¥á¥ó¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶È³¦¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Í
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÚ¹ü¤Î²ç¾ë¤À¤Ã¤¿Ê¡²¬¤Î¥é¡¼¥á¥ó³¦¡£¡ÖÈóÆÚ¹ü¡×¤ä¡Ö¥¯¥ê¥¢ÆÚ¹ü¡×¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¥é¡¼¥á¥óÊ¸²½¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡Ë