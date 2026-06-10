大手牛丼チェーンで今、麺商品を取り扱うケースが急増している。牛丼チェーンといえば牛丼はもちろん、丼やカレー・定食といった“ご飯もの”が主力のはずだが、まったくジャンルの異なる主食を販売しているのはなぜなのか？有識者に理由を聞くと、業界の抱える事情が見えてきた。 【画像】吉野家が創業以来初めて販売した麺商品 「牛丼チェーン＝ご飯もの」はもう古い？ 大手牛丼チェー