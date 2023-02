「女神登場」女優ハン・ソヒ、“無造作ヘア”で放つ致命的な美しさに称賛続々【PHOTO】

女優ハン・ソヒが飾らない美貌を見せつけた。

ハン・ソヒは2月20日、自身のインスタグラムに写真を投稿した。

写真には、家らしき場所で自撮りをしているハン・ソヒの姿が。ソファに座り、無表情な顔でカメラを見つめている。

「存在が奇跡」

飾りけのない無造作ヘアと化粧っけのないナチュラルな姿でも、致命的な美しさを放った。

この投稿には、「女神登場」「止まっていた心臓が動き出しそう」「存在が奇跡」と言った称賛のコメントが寄せられている。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

なお、ハン・ソヒはパク・ソジュンとW主演を務めるNetflixオリジナル『京城クリーチャー』(原題)の配信を控えている。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。 2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『カネの花 〜愛を閉ざした男〜』『100日の郎君様』『アビス』『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。