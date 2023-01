2日、アメリカ・カリフォルニア州で、電気自動車・テスラの乗用車がガケから転落した。

70m超も転落…切り立ったガケ下にいる4人の命は

車が落ちたガケの高さは、約76メートル。近づくのも困難なほど切り立った場所で、ぐちゃぐちゃに壊れた車は岩場にある。

乗っていたのは、大人2人と、9歳と4歳の子どものあわせて4人だ。

救助隊は、ヘリコプターをつかって救助を試みた。

隊員がヘリから降下していく中、絶望的な状況と思われたが、救助隊の隊長は「this was nothing short of a miracle today that they survived.(全員生きていたのは、奇跡だ)」と話した。

乗っていた大人と子供合わせて4人は、いずれもけがをしていたが、命に別条はないという。

70メートル以上から落下したにもかかわらず、奇跡的に助かった命。

その理由について救助隊の隊長は、「子供たちは、チャイルドシートに座っていたため助かった」と話した。

(「イット!」2023年1月4日放送より)