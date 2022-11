『グッド・ドクター』シーズン6で初参加の新キャスト、早くもレギュラーに昇格！

米ABC製作による人気医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン6で参加したばかりの新キャストが、早くもレギュラーに昇格したことが明らかとなった。米TV Lineが報じている。



『グッド・ドクター』は、自閉症を抱えながらも天才的な記憶力や空間認知能力を持つショーン・マーフィー(フレディ・ハイモア)が、カリフォルニアの権威ある聖ボナベントゥラ病院に外科研修医として採用され、成長していく姿を描くシリーズ。

シーズン6の放送は10月3日(月)にスタートし、10月10日に放送された第2話「Change of Perspective(原題)」で初登場したレジデント医のダニエル・ペレス役を演じるブランドン・ララクエンテ(『13の理由』)が、わずか4話出演した時点でレギュラーへの昇格が決定した。

Anyone missing a foot? New episode of @GoodDoctorABC tonight pic.twitter.com/8KcXvUp1wJ

- Brandon Larracuente (@BLarracuente) October 24, 2022