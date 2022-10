GM シボレーの電気自動車であるボルト EVが差別を受けていると、アメリカの自動車メディアサイト「autoevolution」が報じました。それによると、現在アメリカの一部の駐車場には以下のような文言が書かれた看板が掲げられているそうです。

Due to a recall involving battery fires,Chevrolet Bolt EVs and EUVs are prohibited from parking at this faculity until further notice.(バッテリー火災を伴うリコールのため、シボレー ボルトの EV および EUV は、追って通知があるまで、この施設に駐車することが禁止されています)