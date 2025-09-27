【2025年最新】アンダーズ 東京のクリスマスケーキを実食レポ！予約開始日や受取場所も♪
アンダーズ 東京の2025年最新クリスマスケーキをご紹介！予約期間も要チェック
アンダーズ 東京から今年もクリスマスケーキが登場。
今年は、定番人気のイチゴのショートケーキから、組子細工をモチーフにしたスタイリッシュなデザインの「ブッシュ ド ノエル」、芳醇なバニラと柑橘のマリアージュが広がる「ライトバニラ」など6種類のフレッシュケーキが登場。
予約期間・受取場所は以下の通り。どれも予約が必要なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてくださいね。
予約期間：2025年10月1日（水）〜12月18日（木）
受取期間：2025年12月21日（日）〜12月25日（木）
受取場所：ペストリー ショップ（東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー アンダーズ 東京 1F）
予約：オンライン（https://restaurants.andaztokyo.jp/jp/news/pastry-christmascake2025）
問い合わせ：03-6830-7765（ペストリー ショップ）
※予約・キャンセルは 7 日前まで
気になる今年のラインナップをご紹介
あまおうの贅沢な香りをショートケーキで「プレミアム ストロベリーショートケーキ」
「プレミアム ストロベリーショートケーキ」は、ふんわりとしたスポンジに、北海道産プレミアム生クリームと、甘味と酸味のバランスに優れた福岡県産あまおうをたっぷりと重ねたケーキ。
くるりとケーキを包んでいる、見た目も食感も華やかなストロベリーチョコレートがポイントです。あまおうが好きな人にはぜひ味わってほしい、あまおうならではの濃厚なイチゴの味わいが楽しめます。
毎年大人気！王道の「クラシック ストロベリーショートケーキ」
クリスマスの王道であり、アンダーズ 東京でも毎年定番のショートケーキ。
国産のイチゴと、しっとりとした優しい味わいの極上スポンジ、軽い味わいの生クリームで構成された飽きの来ない一品です。甘さも控えめで誰もが好きな優しい味！
アールグレイが大好きなオトナ女子に食べてほしい「ウィンタークラウン」
クリスマスリースをイメージしたチョコレートのムースケーキです。アールグレイムースの香りがよすぎて好きな人はハマっちゃうこと間違いなし。パッションフルーツの酸味を効かせたチョコレートガナッシュと、食感の軽いヘーゼルナッツのダコワーズで、上品なチョコレートケーキに仕上がっています。
日本のエッセンスがおしゃれに取り入れられた「ブッシュ ド ノエル」
今年のブッシュ ド ノエルはなんと、日本の伝統工芸「組子細工」がデザインに採り入れられてるんです！
アンダーズ 東京のレセプションエリアを彩るアートにも用いられた文様をかたどったチョコレートの中には、カカオの風味豊かなビターチョコレートクリームと、チョコレートスポンジ＆クランチ、白味噌を隠し味に加えたミルクチョコムースが入っています。
レモンマーマレードと黒コショウのペッパーゼリーがアクセントになった、遊び心あふれるケーキになっています。
クリームにもスポンジにもバニラがたっぷり「ライトバニラ」
芳醇なバニラの香りと、柑橘系フルーツとの相性を追求したムースケーキ。バニラをムースやゼリー、クリーム、スポンジなどあらゆるところに使っています。
ミカンのコンポートをはじめに、グレープフルーツやオレンジなどのずみずしい柑橘類との組み合わせがたまりません…！
ベリー系の上品な味と香り、華やかな見た目がかわいい「パープルレイン」
ベリーとスミレのムースケーキ「パープルレイン」。スパークリングワインの香り高いムースで、ベリーとスミレの華やかな香りをまとったコンポートと繊細なライチのゼリーを包み込んでします。
ダコワーズやビスキュイ生地など、食感のアクセントも際立った一品。
アフタヌーンティーや焼き菓子系もクリスマス限定に
ザ タヴァン グリル＆ラウンジ「フェスティブアフタヌーンティー」
51階にあるザ タヴァン グリル＆ラウンジでは、チョコレートやベリー、スパイスの香りを贅沢にあしらった、クリスマス気分を盛り上げるアフタヌーンティーが登場。
サンタクロースやトナカイをモチーフにした愛らしいスイーツと、「黒トリュフクロックムッシュ」などのまさにフェスティブというのにふさわしいセイボリーの豪華なラインナップになっています。
■「フェスティブアフタヌーンティー」
期間：2025年12月1日（月） 〜12月26日（金）
時間：第1部12〜14時、第2部15〜17時
電話番号：03-6830-7739（受付時間 10〜19時）
場所：店舗情報：ザ タヴァン グリル＆ラウンジ（東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー アンダーズ 東京 51F）
価格：8800円 ※税込・サ料15％別
「フェスティブスイーツギフト 2025」でこだわりの焼き菓子をお持ちかえりペストリー ショップでは2025年12月1日(月)〜12月25日(木)の期間でクリスマスにおすすめのスイーツギフトが目白押し。
なかでも注目は、ホテルの新たな定番ギフトとして誕生した「パルミエ」です。シェフのこだわりあふれる「シュトーレン」もあり、自分へのご褒美にもおすすめです。
ホテルの新たな定番ギフトとして登場した、アンダーズ 東京の「パルミエ」。バターの香り豊かなパイ生地に砂糖を折り重ね、バニラシュガーで仕上げたサクサクのフレンチパイです。
10 枚入りは個包装を施し、上品なデザイン缶に収めたギフト仕様で手みやげにもぴったり。
来年1月からはオリジナルデザイン缶で新価格にて展開予定です。
シェフ パティシエのノルマン ジュビンによる、スパイスと果実の香り豊かなホテルメイドのシュトーレン。ラム酒に漬け込んだ柚子や桃、シトラス系のドライフルーツと、マジパンのしっとり感のハーモニーが味わえます。
ほかにも人気の焼き菓子を詰め合わせた、ホリデーシーズン限定のギフトセット「フェスティブハンパー」（Sは5800円、Mは1万円）があります。限定品なので気になる人は早めにチェック！
そのほかにも、この時期だけのギフトやカクテル、スパメニューなどがあるので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてくださいね。特別な季節を「アンダーズ 東京」ならではの空間で過ごしてみてはいかがでしょうか。
Text&Photo：のじょ
※写真の一部はアンダーズ 東京より提供
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。