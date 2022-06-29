¡Ø¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù°ÊÍè¤Î²»³ÚÂÎ¸³¡ª¿Íµ¤ÀäÄº¤ÇÆæ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤ÎÊª¸ì¤ò´°Á´±Ç²è²½¡£¡Ø¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡Ù¤òIMAX¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡¼¡¼
ºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡ÖIMAX¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡ÖIMAX¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¡ÈÉáÄÌ¤Ë´Ñ¤ë¡É¤Î¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡Ä¡£¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±Ç²è¤òIMAX¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦ÍýÍ³¤ò3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª
︎¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬IMAX¡ª
¿·¤·¤¤¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢±Ç²è¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¤Î±Ç²è¶È³¦¡£IMAX¤È¤Ï¡¢±ÇÁü¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÒÀÊ¤Î³ÑÅÙ¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Ê¤É¥·¥¢¥¿¡¼¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ËËá¤¾å¤²¤¿¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£IMAX¤Î±ÇÁü¤Ï½¾Íè¤Î¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÈÌÀ¤ë¤µ¡É¤¬1.6ÇÜ¡£¹âÀÇ½¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢±ÇÁü¤¬°µÅÝÅª¤ËÁ¯¤ä¤«¡£¤½¤·¤Æ¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËIMAX¤Î¾ÝÄ§¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¤¬Íî¤Á¤ë²»¤«¤é²Ð»³¤ÎÇúÈ¯²»¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤²»¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËºÆ¸½¤·¡¢Ê¢¤ÎÄì¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IMAX¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÎ×¾ì´¶¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¾Íè¤Î¾å±Ç¤è¤ê¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¤¡ª¡×¡Ö±ÇÁü¤¬¥¥ì¥¤¡ª¡×¡Ö²»¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¤Î¤¬ÆÃÄ§¡ªIMAX¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡©
¡ »ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡ª
IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃíÌÜ¡£¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏIMAX¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»ëÌîÁ´ÂÎ¤Ç±Ç²è¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢É½ÌÌ¤â¼ã´³ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò±ÇÁü¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª
¢ °µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¡ª
ÆÃµö¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î±ÇÁü½èÍýµ»½Ñ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡ÊDMR¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Î´ã¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤òºÇÂç¸Â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¡ª¾å±Ç¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¡ª¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯ÌÀ¤µ¤ÈÃÈ¤«¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¯¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÂ©¤ò¤Î¤à¤Ï¤º¡ª
£ ¥«¥é¥À¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡ª
¤ªÊ¢¤ÎÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯Âç²»¶Á¤«¤é¸ª¤´¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤µ¤µ¤ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤Î¼ª¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤²»°è¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ä°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥à¤ÊÇÛÃÖ¤È´°àú¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥·¥¢¥¿¡¼Æâ¤Î¡È¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÉÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶Ã¤¤À¡ª
︎ ¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¡ª¡ª
2022Ç¯7·î1Æü(¶â) ¸ø³« ¸ø³« ·à¾ìÈÇ¡Ø¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡Ù¤òIMAX¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï
À¤³¦»Ë¾åºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¡£Èà¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤â¥¯¥¤¡¼¥ó¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤Î<Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿>¿¿¼Â¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¡Ø¥à¡¼¥é¥ó¡¦¥ë¡¼¥¸¥å¡Ù¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥Ð¥º¡¦¥é¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬´°Á´±Ç²è²½¡£7·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤Î¡Ø¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡Ù¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎµÕ¶¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëËÜÇ¯ÅÙºÇÃíÌÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÌ¾¤Î²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¼ã¤Æü¤«¤é»þÂå¤òÇØÉé¤¦¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ë¥ô¥£¥¹Ìò¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÊÔ¤ËÅÏ¤ê¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç²Î¾§¤È¥À¥ó¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢¥Ð¥º¡¦¥é¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤É°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¡¢ËÍ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸²ÎÀ¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡½¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤«¤é°ìÇ¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ½µ6Æü°Ê¾å¤ÎÌÔÆÃ·±¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡¦¥é¥×¥½¥Ç¥£¡Ù¤Ç¼ç±é¤Î¥é¥ß¡¦¥Þ¥ì¥Ã¥¯¤ÎÌòºî¤ê¤â»Ù¤¨¤¿¥Ý¥ê¡¼¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥È¤¬¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤ÎºÙ¤«¤¤½êºî¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¼«Á³¤Ë¼«Ê¬¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¼ã¤Æü¤Î¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤ÎºÍÇ½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸«¤Ä¤±¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿°Ì¾¹â¤¤¥È¥à¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌ¾Í¥¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¼Âºß¤Î¥È¥à»÷¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤ÇËÜºî¤Ë¿¼¿È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¼ã¤Æü¤Î¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤¬¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê¤Î¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÃ¯¤âÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤È¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÈà¤Î»Ñ¤ËÇ®¶¸¤·¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤»¤Ã¤Ý¤Á¤ÎÌµÌ¾²Î¼ê¤À¤Ã¤¿¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊÝ¼éÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤·¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÀ¤´Ö¤ÎÈóÆñ¤ò°ì¿È¤ËÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¸Î¶¿¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤¿¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤Ï¡¢·Ù»¡¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò´Æ»ë¤µ¤ì¡¢¶¯Íß¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥È¥à¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»Ø°ìËÜ¤Ç¤âÆ°¤«¤»¤ÐÂáÊá¤À¡Ä¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡Ä¡£
·àÃæ¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö´Æ¹ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ÎÇ®¶¸Åª¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¹ø¤ò¾®¹ï¤ß¤ËÍÉ¤é¤·¡¢¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ò¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¡¢¶ØÃÇ¤Î²»³Ú¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤òÇ®¾§¤¹¤ë¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤ËÂç¶½Ê³¤¹¤ë½÷ÀµÒ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£¤Ê¤ªËÜºî¤ÏIMAX¤Ç¤Î´Õ¾Þ¤ò¶¯¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢IMAX¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡õ¹â²»¼Á¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤Î°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë±Ç²èÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¥í¥Ã¥¯¤òÁÏ¤êÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê²»³Ú±Ç²è¡Ø¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡Ù¤òIMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª
IMAX¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
︎IMAX·à¾ì°ìÍ÷
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ
¡ÚÅìËÌÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÀçÂæ
¡Ú´ØÅìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ±ºÏÂ
109¥·¥Í¥Þ¥º¾Ô³÷
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾¾¸Í
US¥·¥Í¥Þ¤Á¤Ï¤éÂæ
À®ÅÄHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¿·½É
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÆó»Ò¶ÌÀî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌÚ¾ì
T¡¦¥¸¥ç¥¤ PRINCEÉÊÀî
109¥·¥Í¥Þ¥º¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Î©ÀîÎ©Èô
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ
²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13
109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê
109¥·¥Í¥Þ¥º¾ÅÆî
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±º
¡ÚÃæÉôÃÏ¶è¡Û
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄÅ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç¹â
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË¶¶18
¡Ú¶áµ¦ÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Æó¾ò
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤Ê¤ó¤Ð
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º À¾µÜOS
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ´ßÏÂÅÄ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ§ÌÌ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÂçÏÂ·´»³
¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶è¡Û
Ê¡»³¥¨¡¼¥¬¥ë8¥·¥Í¥Þ¥º
¹Åç¥Ð¥ë¥È11
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó°á»³
¡Ú¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13
¼¯»ùÅç¥ß¥Ã¥Æ10
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ PARCO CITY ±ºÅº
IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É