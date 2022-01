先週土曜に行われたカタール・スターズリーグのアル・ラーヤン対アル・ワクラーで、大きな事故が起こってしまった。

アル・ワクラーの元マリ代表DFウスマヌ・クリバリが、ハーフタイムの前に突然意識を失い、痙攣を起こしながらピッチに倒れてしまったのだ。

彼はその後メディカルチームの治療を受けて病院に運ばれ、命に別条がない状況まで回復することに成功している。

そして、彼がピッチに倒れたときに初期治療を行ったのが、アル・ラーヤンでプレーしているMFハメス・ロドリゲスだったそう。

The Colombian player was vital in saving the life of Ousmane Coulbaly, who suffered a cardiac arrest during a game! 🚨