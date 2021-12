2021年海外ドラマNAVI検索ワード年間大賞!!

2021年も海外ドラマNAVIをご覧いただき、ありがとうございました。今年も残すところあとわずか。今年みなさんがどんな作品や人物などに興味を持ったのかランキングにしてみました。

2021年の海外ドラマNAVI検索ワード年間大賞!!

TOP20はこちら!

1. グレイズ・アナトミー

2. ウォーキング・デッド

3. クリミナル・マインド

4. NCIS

5. フィアー・ザ・ウォーキング・デッド

6. THIS IS US

7. ペーパー・ハウス

8. ストレンジャー・シングス

9. ウォーキング・デッド リック

10. ブラックリスト

11. シカゴ・ファイア

12. ザ・ボーイズ

13. アンブレラ・アカデミー

14. デクスター 〜警察官は殺人鬼

15. ベター・コール・ソウル

16. インスティンクト -異常犯罪捜査-

17. ホームランド

18. リバーデイル

19. ホームランダー

20. コブラ会

大賞は、米医療ドラマ史上最長ロングランを記録中の『グレイズ・アナトミー』。今年放送されたシーズン17では過去レギュラー出演していたキャストたちがカムバックし、大きな話題を呼んだ。先日、主人公メレディス・グレイを演じているエレン・ポンピオが、「近いうちにシリーズが終わってほしい」と胸の内を明かしていたが、シーズン19へ向けて話し合いが行なわれていると伝えられている。果たしてシリーズ終了となるのか、シーズン19へ更新となるのか今後の進退に注目だ。

そして、作品名が並ぶなか、9位の「ウォーキング・デッド リック」、19位の「ホームランダー」がランクイン。『ウォーキング・デッド』のリック・グライムズに関しては、スピンオフドラマ『ウォーキング・デッド:ワールド・ビヨンド』で現在の居場所が示唆された。2022年中には映画版の新情報が入ってくるのだろうか。続報を待ちたい。

海外ドラマNAVIではこれからも、国内外の最新ニュースを引き続きお伝えしていきます。来年もどうぞ宜しくお願い致します。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『クリミナル・マインド』『グレイズ・アナトミー』© ABC Studios/『ウォーキング・デッド』© 2021 AMC Film Holdings LLC. All rights reserved.