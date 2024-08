Item.1

「あずき沙風練」/MIYUKA

「あずき沙風練(あずきさぶれん)」2890円

伝統的なものと新しいもの、和のものと洋のものを掛け合わせて、新しい東京土産を提供するブランド「MIYUKA(みゆか)」。

北海道産あずきの甘納豆を粉にして練り上げたあずきクリームを、フランス産カマルグの塩を隠し味にさっくりと焼き上げたサブレにサンドイッチ。クッキーサンドが12個、キラキラと美しいオリジナルデザインの缶に納められています。目上の方にも喜ばれる手土産にぴったり!

■MIYUKA(みゆか)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京(銀の鈴エリア)

TEL:03-6269-9750

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.2

「ソバープ」/SOBAP グランスタ東京店

「ソバープ」180円〜 ※ギフトボックスは4個以上購入で無料

「クレープを手土産に」がコンセプトのクレープ専門店「SOBAP(そばーぷ)」。小さなサイズにすることで、持ち歩きやすく、お土産はもちろん、ひとりでもいろいろな味が楽しめるという、魅力的なクレープを販売しています。

生地にはそば粉が練り込まれ、具はスイーツ系から総菜系と種類が豊富に揃っています。「シュガーバター」180円、「季節のフルーツ」(メロンとカスタード)350円、「タンドリーチキン」410円などと、味も見た目もばっちりで、ギフトボックスを開けた瞬間、歓声があがりそう!

■SOBAP グランスタ東京店(そばーぷ ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京(吹き抜けエリア)

TEL:03-6665-9533

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.3

森の恵みクッキー「プティボワ」グランスタ東京限定缶/パティスリー GIN NO MORI グランスタ東京店

森の恵みクッキー「プティボワ」グランスタ東京限定缶 1890円

どんぐり粉、木苺、クマ笹など…森の恵みを使って丁寧に作り上げたクッキーが有名な岐阜県発の「パティスリー GIN NO MORI(ぱてぃすりー ぎんのもり)」。都内3号店となるグランスタ東京店では、オリジナルのデザイン缶が人気です。

東京駅丸の内駅舎の赤レンガをイメージした2種類のクッキーと、森をイメージした3種類の木の葉型のクッキー、さらにリスのキャラクター「チェスとナッツ」のクッキーが隠れています。遊び心あふれるお菓子をお土産にどうそ。

■パティスリー GIN NO MORI グランスタ東京店(ぱてぃすりー ぎんのもり ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(銀の鈴エリア)

TEL:03-6206-3888

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.4

「バターのいとこご当地BOX」/GOOD NEWS TOKYO JR東京駅八重洲中央店

「バターのいとこご当地BOX」東京駅バージョン(ミルク6枚、チョコ、塩キャラメル、あんバター、いちごチョコ各3枚)18枚入り 5832円

「バターのいとこ」は、バターを作る時にどうしてもできてしまうスキムミルク(無脂肪乳)を有効利用できないか、と考案されたスイーツ。スキムミルクから作られたミルク感たっぷりのジャムを、バターの香り立つゴーフレット生地でサンドイッチしています。

このミルクジャムがとろーり&シャリっと食感で生キャラメルみたいなやみつきになる味わい。

東京駅限定のご当地BOXには、東京駅でしか手に入らない「いちごチョコ」や、塩キャラメル、あんバターなど5種が1つのBOXに。お土産に喜ばれること間違いなし!

■GOOD NEWS TOKYO JR東京駅八重洲中央店(ぐっと にゅーす とうきょう じぇいあーるとうきょうえきやえすちゅうおうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京(中央通路エリア)

TEL:03-6275-6787

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.5

「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」/COCORIS グランスタ東京店

「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺」6個入り1560円

“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子”がコンセプトの「COCORIS(ここりす )」。「サンドクッキー」は、木苺、ヘーゼルナッツの2種セット。それぞれのペーストを、スペイン産ミルクチョコレートでコーティングし、ヘーゼルナッツパウダーを混ぜ込んだクッキーでサンドしたものです。木苺は爽やかな酸味を、ヘーゼルナッツはチョコレートとミックスされた濃厚な味わいを楽しめます。

クッキーに刻印されたブランドのロゴもおしゃれなので、手土産はもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。ぜひお店をチェックしてみてはいかが?

■COCORIS グランスタ東京店(ここりす ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京(中央通路エリア)

TEL:0120-39-8507(9〜17時 年中無休)

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休





Item.6

「メープルクッキー詰合せ缶」/ザ・メープルマニア

「メープルクッキー詰合せ缶」2種各8枚入 2500円

「グランスタ東京」限定の「メープルショコラクッキー」と、定番人気の「メープルバタークッキー」を詰合せた限定缶は、グランスタ東京の手みやげスイーツ売上TOP10の第1位に輝いた人気商品(2023年新商品が対象、2023年10月の実店舗売上金額集計に基づく)。高級感のあるゴールドの缶に入った「メープルクッキー詰合せ缶」は、グランスタ東京でしか買えない味わいの組み合わせです。ビジュアル、味ともに、手みやげにぴったり!

■ザ・メープルマニア グランスタ東京店(ざめーぷるまにあ ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京(吹き抜けエリア)

TEL:03-3216-1380

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

Item.7

「フィナンシェ(カマンベール&レモン)」/THE DROS

「フィナンシェ(カマンベール&レモン)」5個入 1296円

チーズと木の実のスイーツが揃う「THE DROS(ざ どろす)」。クリーミーなカマンベールとレモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントの爽やかな味わいをぜひ味わってみて。

■THE DROS(ざ どろす)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(銀の鈴エリア)

TEL:03-6206-3778

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

Item.8

「萩の調 煌 ホワイト」菓匠三全 グランスタ東京店

「萩の調 煌 ホワイト」4個入り1000円、6個入り1500円、12個入り3000円

「萩の調 煌 ホワイト」は、選び抜かれた小麦粉で作られた白いカステラ生地に、ピュアな「ホワイトエッグ」を使って独自の製法で炊き上げた「ホワイトカスタードクリーム」を包んだ真っ白なお菓子。仙台銘菓「萩の月」姉妹品ですが、東京駅と品川駅だけで購入できる東京限定品なので希少価値も◎。

■菓匠三全 グランスタ東京店(かしょうさんぜん ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京(中央通路エリア)

TEL:03-6273-4731

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.9

「メープルラムケーキ」/ミスターメープル by ザ・メープルマニア

「メープルラムケーキ」1ホール 1730円

メープル×洋酒のちょっぴり大人な味わいのメープルスイーツ専門店「ミスターメープル by ザ・メープルマニア」。メープルシュガーを混ぜ込んだ生地をしっとりふっくらと焼き上げた「メープルラムケーキ」が人気です。ラムレーズンの香りとほのかな酸味がメープルの味わいを引き立てるアクセントに。

■ミスターメープル by ザ・メープルマニア(みすたーめーぷる ばい ざ めーぷるまにあ)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(丸の内坂エリア)

TEL:03-5860-3670

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

Item.10

「マカロンボックス“Suicaのペンギン”」/ラデュレ

「マカロンボックス“Suicaのペンギン”」8個入 4752円 ©Chiharu

Sakazaki / JR 東日本 / DENTSU Suica by JR 東日本 Suica は JR 東日本の登録商標です 。

Suicaのペンギンがデザインされたボックスに、好きなフレーバーのマカロンを8個選んで自由に組合せできるギフトセットは、グランスタ限定品。定番の8種類(ピスタッシュ、フランボワーズ、テ・マリー・アントワネット、 ヴァニーユ、ローズ、キャラメル、シトロン、ショコラ)に加え、季節限定フレーバーも選ぶことができますよ。かわいいボックスに、贈る方の好きな味わいのマカロンをセレクトして、プレゼントしても喜ばれること間違いなし♪

■ラデュレ グランスタ東京店(らでゅれ ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1F グランスタ東京(吹き抜けエリア)

TEL:03-6259-1816

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

東京駅改札内で買えるお土産は、まだまだあります!

Item.11

「TORAYA TOKYO 小形羊羹 『夜の梅』」/とらや グランスタ東京店

「TORAYA TOKYO 小形羊羹 『夜の梅』5本入」1782円

東京駅丸の内駅舎が描かれた限定パッケージの「小形羊羹 『夜の梅』」は、東京ステーションホテル内の店舗・TORAYA TOKYOとグランスタ東京店でしか購入できない限定品。シンプルなデザインが上品な印象を与える東京土産です。

Item.12

「Galette au chocolat et aux épices(ガレット ショコラ エピス)」/ピエール マルコリーニ グランスタ東京店

グランスタ東京店限定「Galette au chocolat et aux épices(ガレット ショコラ エピス)」8枚入り3888円

ベルギー王室御用達「ピエール マルコリーニ」で購入できる「Galette au chocolat et aux épices(ガレット ショコラ エピス)」は、赤いパッケージに8枚のガレットが入った、グランスタ東京店限定の商品です。

「ピエール マルコリーニ」オリジナルのクーベルチュールチョコレートを練り込んだ生地に、キャトルエピス(クローブ、ジンジャー、ナツメグ、ブラックペッパー)に、はちみつとシナモンを加えて焼き上げた、ほのかにスパイスが香るザクザク食感のガレットです。上品な印象を与える赤いパッケージは、ギフトやプレゼントにもぴったり!



Item.13

「グミッツェルBOX」東京駅限定パッケージ/ヒトツブ カンロ グランスタ東京店

「グミッツェルBOX」6個入り1000円 ※東京駅限定パッケージ

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社が運営する「ヒトツブ カンロ」では、外側はパリッと、中はしっとりとした次世代食感グミ「グミッツェル」が購入できます(デジタル整理券制/カンロ公式LINEより)。

東京駅のお土産でも、毎回上位にランキングされるほど人気の「グミッツェル」。食べているときの咀嚼音のASMR動画がSNSでも話題となり、見た目や味だけでなく、「音」を楽しめるグミとしても人気です。グミと思えないほどのパリッパリ…っと硬質な音をぜひお試しください。東京駅の限定パッケージもかわいいくて、手土産にすれば話題になること間違いなしです!

■ヒトツブ カンロ グランスタ東京店(ひとつぶかんろ ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(丸の内坂エリア)

TEL:03-5220-5288

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.14

「テラ・セゾン キャラメルサンド」/Terra Saison

「テラ・セゾン キャラメルサンド」6個入 1296円

「Terra Saison(てら せぞん)」は、素材と旬、鮮度を大切にしたお菓子づくりがモットー。2023年の新商品「テラ・セゾン キャラメルサンド」は、とろ〜っとしたキャラメルソースがとろけだすショコラをサンドしたクッキーです。生地に北海道美瑛産の小麦を使用しています。サクサクとろ〜り、そんな異なる食感と同時に口の中でおいしさが広がり、コーヒータイムのお供におすすめ。

■Terra Saison グランスタ東京店(てら せぞん ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(丸の内坂エリア)

TEL:03-3211-6160

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

Item.15

「ハニートーストサブレ」/喫茶店に恋して。

「ハニートーストサブレ」4個入 842円

喫茶店をイメージしたお菓子が並ぶ「喫茶店に恋して。」。パンのみみまで再現したバター香るトースト型「ハニートーストサブレ」には、まろやかなハチミツショコラをぷっくりとのせ、コクの豊かなバターショコラがトッピングされています。ハチミツをとろりとかけてバターをのせた“焼きたてトースト”みたいな見た目がとってもキュート♪

■喫茶店に恋して。 グランスタ東京店(きっさてんにこいして ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(銀の鈴エリア)

TEL:03-3216-4560

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

Item.16

「メープルカスティーラ」/nuevo by BUNMEIDO グランスタ東京店

「メープルカスティーラ」6個入り 1080円、9個入り 1620円、12個入り 2160円

nuevo by BUNMEIDO(ヌエヴォ バイ ブンメイドウ)は、老舗のカステラ専門店・文明堂東京から生まれた新ブランド。

お店の看板メニューは、しっとり&ジュワっと食感がおいしい、スティックタイプの小さなお菓子「メープルカスティーラ」。卵、砂糖、小麦、水飴だけのシンプルな素材で作られたカステラに、カナダ産メープルシロップを加えたジュワッと濃厚な甘みの一品です。オレンジと白のストライプカラーがかわいい個包装パッケージもうれしいポイント。会社へのお土産にしたら、おいしいうえに配りやすくて印象アップしちゃうかも。

■nuevo by BUNMEIDO(ヌエヴォ バイ ブンメイドウ)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内1階 グランスタ東京

TEL:03-3287-0002

営業時間:月〜土曜 8~22時(日曜、祝日は〜21時)※翌日が休日の場合は~22時

定休日:無休

Item.17

「Suicaのペンギン ピッコロ缶」/Caffarel グランスタ東京店

「Suicaのペンギン ピッコロ缶」5粒入 1296円 ©Chiharu

Sakazaki / JR 東日本 / DENTSU Suica by JR 東日本 Suica は JR 東日本の登録商標です 。

イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel(かふぁれる)」と大人気キャラクター「Suicaのペンギン」がコラボレーション!ころんとかわいいフォルムの「Suicaのペンギン ピッコロ缶」の中には、ブランド自慢のジャンドゥーヤチョコレートをはじめ、きのこやハートなどのホイルに包まれたチョコレートが全部で5粒入っています。Suicaのペンギンファンはもちろん、かわいい東京土産を探している方におすすめ!

■Caffarel グランスタ東京店(かふぁれる ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(丸の内坂エリア)

TEL:03-3284-2121

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休



Item.18

「パンダの旅」/桂新堂 グランスタ東京店

「パンダの旅」6袋入り832円

創業150余年のえびせんべいの老舗「桂新堂」。パリッと香ばしいえびせんべいは、子どもからお年寄りまで世代を問わず愛されています。

そんな「桂新堂」のグランスタ東京店には、とってもキュートなレアアイテムが。グランスタ東京店や松坂屋上野店などの店舗限定で販売されている「パンダの旅」は、パンダのパッケージが目を引くえびせんべい。かわいすぎて、つい手に取りたくなっちゃいますね!袋の中に入っているのは、パンダのイラストと、東京の名所が描かれたえびせんべい。人気の観光スポットをパンダと一緒に旅しているようで、喜ばれること間違いなしです!

Item.19

「東京銀の鈴バウムクーヘン」/コロンバン グランスタ東京店

「東京銀の鈴バウムクーヘン」1836円

「コロンバン」からは、東京駅の待ち合わせスポットでおなじみ“銀の鈴”をデザインしたバウムクーヘンをご紹介。昔からなじみのある定番の形をした、大きめサイズのバウムクーヘンです。パッケージは東京駅丸の内駅舎をイメージしたレンガ模様のデザイン。東京駅グランスタ東京限定の商品になります。表面にはしっかりと「東京」「銀の鈴」という文字の刻印が。東京土産に最適なスイーツですよ。

■コロンバン グランスタ東京店 (ころんばん ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(銀の鈴エリア)

TEL:03-3201-3055

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

Item.20

「東京鈴もなか」/香炉庵 KOURO-AN グランスタ東京店

「東京鈴もなか」4袋入り1250円 ※グランスタ東京店限定

横浜元町生まれの和菓子屋「香炉庵(こうろあん)」。伝統の味を生かしながらも、独創性の高い新しい和菓子を作っています。「東京鈴もなか」は、こしあんにやわらかな求肥もちをはさんだ甘さ控えめな最中。東京駅の待ち合わせスポット「銀の鈴」をモチーフにした可愛らしい鈴の形です。

■香炉庵 KOURO-AN グランスタ東京店(こうろあん ぐらんすたとうきょうてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅構内B1 グランスタ東京(銀の鈴エリア)

TEL:03-3211-8666

営業時間:8〜22時(日曜、祝日は〜21時 ※翌日が休日の場合は〜22時)

定休日:無休

東京駅改札内で買えるお土産は、まだまだあります!

「東京ギフトパレット」で購入できる、

おすすめ土産

Item.1

「ネコシェフバーガーセット」/neko chef

「ネコシェフバーガーセット」2個入り 1080円

チーズと森の果実が奏でるハーモニーがコンセプトの「neko chef(ねこしぇふ)」。肉球型のカマンベール入りフィナンシェが人気のスイーツブランドです。

店舗限定品は、チーズと森の果実を贅沢に使い、クリームチーズを練り込んだしっとり生地でサンドイッチした「ネコシェフバーガーセット」。チェダー&クランベリー、ゴルゴンゾーラ&イチジクの2個入りで、デザートはもちろん、お酒のおつまみにも。友だちとの家飲みの手土産に喜ばれそう♪

■neko chef 東京ギフトパレット店(ねこしぇふ とうきょうぎふとぱれっとてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット1F

TEL:03-6256-0823

営業時間:9時30分〜20時30分(土・日曜、祝日は9時〜)

定休日:施設に準ずる



Item.2

「ラング・ド・シャ<ティラミス>」/シーキューブ TIRAMISÙ

「ラング・ド・シャ<ティラミス>」12枚入り 1944円

創業時からの看板商品「ティラミス」にフォーカスし、カジュアルでありながら本格的な味や香りにこだわる「シーキューブ」のティラミス専門ブランド「シーキューブ TIRAMISÙ(しーきゅーぶてぃらみす)」。

エスプレッソコーヒー風味のほろ苦いラングドシャ生地に、マスカルポーネチーズのクリームをサンドした「ラング・ド・シャ<ティラミス>」は、シンプルながらもティラミスが堪能できる逸品です。

■シーキューブ TIRAMISÙ 東京ギフトパレット店(しーきゅーぶてぃらみす とうきょうぎふとぱれっとてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット1F

TEL:なし

営業時間:9時30分〜20時30分(土・日曜、祝日は9時〜)

定休日:施設に準ずる



Item.3

「ピスタージュ」/PISTA & TOKYO 東京ギフトパレット店

「ピスタージュ」4個入り 1728円 ※東京ギフトパレット店限定

ピスタチオスイーツ専門店「PISTA & TOKYO(ぴすたあんどとーきょー)」の店舗限定品は、ピスタチオバタークリームにピスタチオをあしらったクッキーサンド「ピスタージュ」。香り、コク、食感、ピスタチオの特徴を存分に味わえる、贅沢なお菓子です。

■PISTA & TOKYO 東京ギフトパレット店(ぴすたあんどとーきょー とうきょうぎふとぱれっとてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット1F

TEL:0120-839-033(問い合わせ)

営業時間:9時30分〜20時30分(土・日曜、祝日は9時〜)

定休日:施設に準ずる



Item.4

「ブリュレッタ」/BRULEE MERIZE 東京ギフトパレット店

「ブリュレッタ」3個入り1728円

黄金色に香ばしく焼き上げる“ブリュレ”がテーマの新スイーツブランド「BRULEE MERIZE(ぶりゅれめりぜ)」。このお店のシグネチャースイーツが、とろとろのカスタードがあふれるようにたっぷり入った「ブリュレッタ」です。

直火でひとつひとつ丁寧にブリュレされているのは、芳醇なマダガスカル産バニラクリーム。ほろ苦いカラメルソースをとろっと閉じ込めたタルトの上には、とろけるようなカスタードクリームがたっぷりと。バニラクリーム、カスタードクリーム、さらにタルトと、今までにない組み合わせが新食感で、おいしさのハーモニーを奏でます。

■BRULEE MERIZE 東京ギフトパレット店(ぶりゅれめりぜ とうきょうぎふとぱれっとてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット1F

営業時間:9時30分〜20時30分(土・日曜、祝日は9時〜)

定休日:施設に準ずる



Item.5

「ボン・ナポレオン」/アマンド東京

「ボン・ナポレオン」2個入り540円、6個入り1296円、12個入り2592円

“六本木の待ち合わせと言えばアマンド”として知られる老舗洋菓子喫茶「アマンド」が、ナポレオンパイの専門店「アマンド東京」を出店。サクサクのパイ生地とカスタードクリームを重ねて、旬のいちごを飾り付けた生ケーキの「ナポレオンパイ」1個680円〜も購入できますが、お土産として注目したいのが、クリーミーで甘酸っぱいホワイトチョコクリームをパイでサンドした焼き菓子「ボン・ナポレオン」です。フリーズドライのいちごも入っていて、サクサクでおいしそう!ぜひ味わってみてください。

■アマンド東京(あまんどとうきょう)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット1F

TEL:03-6665-7888

営業時間:9時30分〜20時30分(土・日曜、祝日は9時〜)

定休日:施設に準ずる



Item.6

“和”のスコーン/BAKERS gonna BAKE

「あんバタースコーンサンド フランス産発酵バター&北海道大納言」390円

工房一体型の「BAKERS gonna BAKE(べいかーず ごな べいく)」。素朴な深い味わいで何度食べても飽きのこないシンプルなスコーンから、かわいい見た目のスコーンサンドまで、個性豊かなスコーンが楽しめる専門店です。英国発祥といわれているスコーンと和のスイーツを組み合わせた「あんバタースコーンサンド」はとってもシンプルで素材のよさを感じられるおいしさ。紅茶やコーヒーはもちろん、日本茶との相性もばっちり!ティータイムにいかがですか?

■BAKERS gonna BAKE(べいかーず ごな べいく)

住所: 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット1F

TEL: 03-6551-2332

営業時間: 9時30分〜20時30分(土・日曜、祝日は9時〜)

定休日: 施設に準ずる

Item.7

「フルーツオムレット」/パティスリー銀座千疋屋 東京ギフトパレット店

「フルーツオムレット」864円

果物の特長を最大限に生かしたスイーツ専門店「パティスリー銀座千疋屋(ぎんざせんびきや)」では、銀座千疋屋自慢のフルーツをたっぷりサンドした「フルーツオムレット」が限定で登場。

特別な日のご褒美はもちろん、手土産にもどうぞ。

■パティスリー銀座千疋屋 東京ギフトパレット店

(ぱてぃすりーぎんざせんびきや とうきょうぎふとぱれっとてん)

住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲北口改札外 東京ギフトパレット1F

TEL:03-6273-4717

営業時間:9時30分〜20時30分(土・日曜、祝日は9時〜)

定休日:施設に準ずる

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。