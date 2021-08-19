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Pharmacist Arrested for Selling COVID Vaccination Cards Online | OPA | Department of Justice
https://www.justice.gov/opa/pr/pharmacist-arrested-selling-covid-vaccination-cards-online
Pharmacist arrested for selling CDC COVID vaccine cards to unvaccinated, feds say | Ars Technica
https://arstechnica.com/tech-policy/2021/08/pharmacist-busted-for-selling-covid-vaccine-cards-online-for-10-each-feds-say/
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