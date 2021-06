『ブラックリスト』はシーズン9以降も続いて、『グッド・ドクター』はスピンオフの可能性が？

米NBCの犯罪アクションドラマ『ブラックリスト』を製作するソニー・ピクチャーズTVが、更新されたシーズン9後の計画をほのめかし、医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』に関してはスピンオフの可能性について明かした。米Deadlineが報じている。

2013年9月に放送開始されたNBCの『それいけ!ゴールドバーグ家』は、両シリーズともにシーズン9へ更新されている。

そんな二つの長寿シリーズについて、ソニー・ピクチャーズTVの社長ジェフ・フロストが番組の未来について語った。「我々の希望は、両シリーズが続いていくことです。両番組ともシーズン9がファイナルになるという会話はなく、これがファイナルシーズンになるという話にはなっていません。我々は、両番組が今度もさらにシーズンを重ねることを望んでいます」

『ブラックリスト』は『ブラックリスト リデンプション』、『それいけ!ゴールドバーグ家』は『Schooled(原題)』というスピンオフを生み出したが、どちらも短命に終わっている。だが、フロストは新たなスピンオフについて、「何でも可能です。次のシーズンがどうなるか様子を見なければなりませんが、何でも可能ですよ」と答えていた。

さらにフロストは、シーズン5へ更新された『グッド・ドクター』のスピンオフについても言及し、「常にその可能性はあると思っています。それが実現するのを見たいですね。もちろん、我々は本家に影響を与えるようなことはしたくありませんが、同時にその可能性はあるとも考えています」と述べている。

『ブラックリスト』シーズン8は、日本では7月22日(木・祝)よりWOWOWプライムにて放送スタート。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ブラックリスト』シーズン8 (c) 2021 Sony Pictures Television, Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved./『グッド・ドクター 名医の条件』(c) 2020 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.