『THE FLASH／フラッシュ』シーズン8で、CWバースのクロスオーバーのようなエピソードが展開

米CWのDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』シーズン8で、CWバースの他のスーパーヒーローがフィーチャーされ、"アローバース"のクロスオーバーのようなエピソードが展開されるという。これまでのクロスオーバーとは少し違うスタイルになるようだ。米Deadlineが報じている。

2021年秋の放送スケジュールに関する記者会見で、CWの会長兼CEOのマーク・ペドウィッツが、『THE FLASH』シーズン8の最初の5話でイベント的なエピソードが放送されると明かした。

「『THE FLASH』のためのアイデアですが、(ショーランナーの)エリック・ウォレスと(製作総指揮の)グレッグ・バーランティと一緒に、個々のエピソードで集結するCWバースの他のスーパーヒーローについて話し合っています。それは完全なるクロスオーバーではありませんが、クロスオーバーのような感覚を備えており、これらの全キャラクターを紹介します」

ペドウィッツは、クロスオーバー的なエピソードに登場するキャラクターやストーリーなどの詳細には触れなかったが、これまでにCWが製作してきたアローバースのクロスオーバーとは一味違ったエピソードになるようだ。

さらにペドウィッツは、現在CWで放送中の『THE FLASH』シーズン7の製作が今年6月終盤から7月初めにかけて終了し、9月上旬まで休みを取った後にシーズン8の撮影を開始すると報告。よって、シーズン8の放送開始は11月予定になるという。

『THE FLASH/フラッシュ』シーズン8に期待したい。(海外ドラマNAVI)

『THE FLASH/フラッシュ』(c)2020 Warner Bros. Entertainment Inc. FLASH TM and all pre-existing characters and elements TM and (c)DC Comics.