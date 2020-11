11月2日、アメリカ版2ちゃんねるとも呼ばれる人気掲示板サイト『Reddit』に南米 ボリビア で撮影したと見られる1本の動画が投稿され、話題を呼んでいる。生まれてくる赤ちゃんと妊婦が主役となり親戚や友人から祝福を受けるベビーシャワーだが、動画には赤ちゃんの「本当の父親」を巡って起こったドラマさながらの暴露劇が一部始終収められていた。『The Sun』『Yahoo News India』などが伝えている。動画は一組の幸せそうな夫婦がベビーシャワーを催している様子から始まる。膨らんだお腹を撫でながら微笑む妊婦とその夫、ぐるりとテーブルを囲む招待客が映し出されたパーティーの様子は幸せそのものだ。ブルーのスーツに身を包んだ男性は夫のようで、挨拶でもするのだろうか、マイクを握って起立した。そして招待客に向かってこのように語り始めたのである。「こちらにいる男性は私の弁護士です。彼はある資料を手にしています。」「さて、みなさんご存じの通り、私には息子が生まれる予定ですがここに妊娠検査の結果があります。皆さん私が父親になるとお思いですよね? でもね、皆さん重要なことを見落としているようです。」「妊娠4か月になる妻ですが、実は妊娠6か月を迎えています。これがその証拠です。」夫が妻の秘密を暴露し始めるや否や、妻は幸せそうな顔から一変、焦りの表情を見せ始める。妻の横には彼女の父親と思わしき人物が「どういうことだ? 彼は何を言っているんだ」と娘に説明を迫り、それに妻は「誤解よ、父さん!」と答えながら、夫に2人だけで外で話そうと説得を試みている。ところが妻の懇願もむなしく夫の暴露はなおも続く。次に夫が合図を出すと、同席した弁護士がパソコンを開き、なんらかの映像を流し始めた。どうやらこれは夫婦の自宅の監視カメラの映像のようだ。そこには妻と体格の良い男性がタオルのみを身につけて、楽しそうに寄り添う浮気の現場が捉えられていた。しかも驚くべきことに、この浮気相手の男性はこのパーティーに出席していた。男性は夫婦の隣のテーブルに座っていたのである。弁護士の後ろにちらっと映った赤いシャツの浮気相手の男性は、映像が流れ始めると手で顔を覆い隠し「しまった」というような表情を見せた。動画が終わると、夫は「これが3年間続いた浮気の証拠です。妻のお腹の子の父親は私ではありません。そこにいる彼の子です」、「つまりこれは我々のベビーシャワーではなく、この2人のものなのです。なので、どうか退席せず続けてください。私が出ていきますので」と告げ、混乱の残る人々を残しパーティー会場を去っていった。ビデオは夫を追って外に出た妻が夫に許しを請いながらすがりつく姿とともに、浮気相手の男性に向かって親族が殴りかかったり、ケーキを投げつけるなどして追い出し、男性が逃げるようにして会場を後にする姿を捉え終わっている。その後、この夫婦がどうなったのかについては明らかにされていないが、弁護士を用意し、親族一同の前で暴露劇を繰り広げた夫を思うに離婚は免れそうもないだろう。この動画が投稿されると、人々からは「面白い!」「なんて女だ、スカッとしたよ!」「すごくドラマチックだけど、こんなうまくいくものかしら? 作り話なんじゃない?」など男性の復讐劇にすっきりしたというものや、夫のあまりの用意周到さに作り話説なども持ち上がり大きな話題となった。『reddit』に投稿された動画は現在までに6460万回再生され3400件以上のコメントが集まっており、動画の内容を巡ってコメント欄で論争が続いている。画像は『Yahoo News India 2020年11月3日付「Cheating Wife Exposed! Husband Shows Proof of ‘Real Father’ at His Child’s Baby Shower Function in Bolivia, Viral Video of Family Drama Has Left Twitterati Asking ‘What Happened Next?’」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 YUKKE)