家と外を自由に出入りしている猫は、普段どこで何をしているのかよくわからないときがあります。

すごい状態で帰ってきた猫の姿を見て、「スパイダーマンと戦ってきたに違いない」と推測している飼い主さんがいました。

どんな姿かご覧ください。

Cat returns home after, what can only be assumed to be, a fight with Spider-Man.



間違いない!

スパイダーマンから糸(スパイダーウェブ)を、大量にふりかけられたに違いありません。

猫も素早いものの、よけきれなかったのでしょう。飼い主としてはそう推測するよりほかに説明がつかないと言ったところでしょうか。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●その猫はWEBサーフィンしてきたな。

(※クモの巣の意味とWEBサイトを掛けてある)



↑そして深入りしてしまい、今は後悔しているんだ。



●ソビエト・ロシアでは、もうWEBのほうが猫に投稿するんだ。



●猫「誰も気にかけてこなかったのに、マスクを着けるまでは」



●その猫は、魂が抜け出たみたいに見えるんだけど。



↑何かすごいものを見たんだ。



●あるいは銀行強盗をしたんだ。今はそのためのマスクが買える状況じゃないからな。



●そのクモの巣にはまるで目の穴があるよう。



●キャットウーマン vs スパイダーマン。



↑キャットウーマンではなくブラックキャットだよ。



●これはオレのガレージの掃除のしかた。猫はガレージのドアを開けてもらいたがり、自分はそれに従う。10分経つとこうなっている。



この姿で歩いているのを見かけた人は、さぞびっくりしたことでしょうね。