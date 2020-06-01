ジャニーズ事務所 嵐、V6、KinKiら参加のチャリティーライブを有料配信 今月16日から
ジャニーズ事務所は1日、新型コロナウイルス感染拡大防止に対する支援活動「Smile Up！Project」の一環として、嵐、V6、KinKi Kidsらが参加するチャリティーライブ「Johnny’s World Happy LIVE with YOU」を今月16日から21日まで有料配信すると発表した。
出演者はKinKi Kids、V6、嵐、KAT-TUN、NEWS、関ジャニ∞、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Manのほか、ジャニーズJr.のTravis Japan、HiHi Jets、美 少年、少年忍者、7 MEN 侍、宇宙Sixの各グループ。
今月16日から21日まで、同事務所の有料映像配信サービス「Johnny’s netオンライン」での配信となり、料金はジャニーズファミリークラブ会員限定1day視聴券が2500円、一般オンライン1day視聴券が3000円（いずれも税込み）。収益は、Smile Up！Projectを通じて医療従事者向けの支援活動に役立てるという。配信日別の出演ラインナップなど詳細は後日発表となる。
出演者はKinKi Kids、V6、嵐、KAT-TUN、NEWS、関ジャニ∞、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Manのほか、ジャニーズJr.のTravis Japan、HiHi Jets、美 少年、少年忍者、7 MEN 侍、宇宙Sixの各グループ。
今月16日から21日まで、同事務所の有料映像配信サービス「Johnny’s netオンライン」での配信となり、料金はジャニーズファミリークラブ会員限定1day視聴券が2500円、一般オンライン1day視聴券が3000円（いずれも税込み）。収益は、Smile Up！Projectを通じて医療従事者向けの支援活動に役立てるという。配信日別の出演ラインナップなど詳細は後日発表となる。