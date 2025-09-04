ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > なぜ、旧ジャニーズのファンが新浪剛史氏を「絶対許さない」と批判？ 新浪剛史 SMILE-UP.（旧ジャニーズ） STARTO ENTERTAINMENT エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 日刊ゲンダイDIGITAL なぜ、旧ジャニーズのファンが新浪剛史氏を「絶対許さない」と批判？ 2025年9月4日 9時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 旧ジャニーズファンが新浪剛史氏批判を繰り広げていると、ゲンダイが報じた 新浪氏は同事務所の性加害問題で、経済同友会代表幹事として同事務所を断罪 SNSでは「ジャニーズを旧ジャニーズにしたこと絶対許さない」などの声が 記事を読む おすすめ記事 木村昴、“母ちゃん”のために億超え豪邸を購入も「伊東市の物件か」懸念される“お騒がせ市長”問題 2025年9月3日 18時0分 「ショックすぎる」清水尋也 大麻所持容疑で逮捕報道で判明した「衝撃の新事実」にファン愕然 2025年9月3日 15時10分 酒井法子の衝撃バニー姿に「テンション高いと心配になる」の戸惑い、“碧いうさぎ”イメージの崩壊 2025年9月3日 19時0分 「24時間テレビ」の募金はすべて子供たちのために…！横山裕が日テレに提示した「たった一つの条件」がカッコ良すぎる 2025年9月4日 7時0分 健康パンの専門家が断言「パンは体に悪いと思い込むのは最大の落とし穴！」 2025年9月3日 8時33分