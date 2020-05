幼児向けのワークやドリル本は、ぬりえをしたり、色を選んだり、線を結んだりとシンプルな作業が多いのですが、とある動物と食べ物を結ぶ3歳児の本に違和感を覚えた人がいました。

どんなワークだかと言うと……。

3 year old drawing activity. One of these things is not like the other.



お題は、それぞれの動物が何を食べるかをジグザグで結ぶシンプルなもの。

サルはバナナ、豚はベーコン、ネズミはチーズ。

ん? 豚はベーコン? べ、ベーコン!?

ベーコンが何からできているかというと……。

それって……と、共食い?

実際こんなことになっているのでしょうか。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●まって、豚はベーコンを食べるの?



●バナナがおかしいんだよ。なぜならベーコンは豚から、チーズはネズミのミルクから作られているんだ。



●その豚の名前がメーコンでありますように。サウスパークに登場するベーコンを食べる豚だった。



●豚はきっとベーコンを食べる。



↑基本的に豚は何でも食べる。



●豚にベーコンを食べさせ、その豚がベーコンになれば、ダブルベーコン?



●豚は文字通り何でも食べるよ。豚が他の豚を食べるのも見たよ。



●このワークを作った人は、豚がいったい何を食べるかわからなかったんだ。



↑全てだよ。答えは全てなんだ。



●実用的には不正解というわけではない。多くの農場で豚に豚を与えているのも多い。



実際に食べるので、間違っているとも言い切れないとのことです。