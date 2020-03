『ダーク・マテリアルズ／黄金の羅針盤』を完全解説"パンタライモン"がナビゲート！

『ゲーム・オブ・スローンズ』の米HBOと『SHERLOCK/シャーロック』の英BBCが世界的ベストセラー小説「ライラの冒険」をドラマ化した『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』。スターチャンネルで放送中の本作は、いよいよ物語の鍵を握るあの鎧グマが登場! 後半戦に突入するのにあわせ、さまざまな登場人物や世界観を分かり易く完全解説する特別動画を先行解禁。

大ヒット映画『レ・ミゼラブル』や、アカデミー賞作品賞ほか4部門を受賞した『英国王のスピーチ』のトム・フーパー監督が製作総指揮に名を連ね、第1話・第2話のメガホンを取る本作。主演のダフネ・キーンが原作第二部のライラの年齢設定にできるだけ近いうちに撮影したいという製作側のこだわりから、本国での放送を前にシーズン2の製作が発表された話題作。

主人公ライラは私たちとよく似た世界に暮らす少女。この世界では人間の魂はダイモン(守護精霊)と呼ばれ、動物の姿をしており、人間とダイモンは強い絆で結ばれている。一方、この世界は何世紀にも渡り、あらゆる権力を握るマジステリアムに支配されてきた。ライラは何者かにさらわれた子どもたちを救うため、黄金の羅針盤「真理計(アレシオメーター)」を手に北極へと向かう―。

今回解禁された特別映像は、最新映像を織り交ぜながら、あらすじやキーワードを踏まえつつ、配信・放送中の本作を今からでも間に合う完全解説映像だ。この特別映像でナレーションを務めるのは、本作でライラの守護精霊パンタライモン(通称パン)の声を担当している、6人組声優ユニットNOW ON AIRメンバー神戸光歩。



【キャラクター紹介】

■ライラ・ベラクア

(ダフネ・キーン『LOGAN/ローガン』)

孤児として育ったお転婆な少女。赤ん坊の頃、オックスフォードのジョーダン学寮に預けられた。ダイモン(守護精霊)の名は、パンタライオン。オコジョやヤマネコなど、色々な姿に変身する。



■アスリエル卿

(ジェームズ・マカヴォイ『X-MEN』シリーズ)

ライラの叔父。学者であり恐れ知らずの探検家。ライラを残し、北極へ調査に行く。ダイモンは、ユキヒョウのステルマリア。



■コールター夫人

(ルース・ウィルソン『アフェア 情事の行方』)

たくさんの秘密を抱えた謎に満ちた女性で、冷酷な一面も見せる。ライラに興味を持っている。ダイモンは金色の猿ゴールデン・モンキー。



■スコーズビー

(リン=マヌエル・ミランダ『メリー・ポピンズ リターンズ』)

テキサス出身の気球乗り。ダイモンはホッキョクウサギのヘスター。





『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』(全8話)放送・配信情報

<放送>

BS10 スターチャンネルにて

【字幕版】毎週月曜 23:00ほか

【吹替版】毎週木曜 22:00ほか

※3月15日(日)13:00より第1話〜第4話キャッチアップ放送

<配信>

Amazon Prime Videoチャンネル 「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて

【字幕版】毎週火曜 一話ずつ更新

【吹替版】毎週金曜 一話ずつ更新

