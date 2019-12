年末年始もこれでバッチリ！海外ドラマNAVIがオススメするドラマ10選

何シーズンにもわたって愛される王道ドラマがある一方、放送開始前後から話題を集める新作ドラマも日々生まれている。WOWOWにて日本初放送の海外ドラマ作品の中から、NAVI編集部がオススメするドラマ10選をご紹介しよう。そろそろ年末年始ということで、その期間に何を見ればいいのか分からない人もぜひ参考にしてみてほしい。

『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』

人気ドラマ『ブラックリスト』のライアン・エッゴールドが主演し、全米で最初の3話が放送された直後に9話分の追加製作が決定するなど、早くから大きな反響を獲得した医療ドラマ。アメリカ最古の公立病院を舞台に、ある秘密を抱えながら患者第一の改革に挑んだ医師の実話を元にしており、リアリティと温かみにあふれた人間ドラマが展開。様々な個性を持ちながらいずれも魅力的なキャラクターがそろった群像劇だ。

製作総指揮:デヴィッド・シュルナー(『エメラルドシティ』)、ピーター・ホートン(『グレイズ・アナトミー』)ほか

出演者:ライアン・エッゴールド(『ブラックリスト』)、ジャネット・モンゴメリー(『セイラム 魔女の棲む町』)、フリーマ・アジェマン(『センス8』)、ジョッコ・シムズ(『ザ・ラストシップ』)、タイラー・ラビーン(『私立探偵ダーク・ジェントリー』)、アヌパム・カー(『世界にひとつのプレイブック』)など

『グレイズ・アナトミー』

あの『ER 緊急救命室』を抜いて医療ドラマとしての最長寿記録を更新し続けているロングランシリーズ。シアトルの大病院で繰り広げられるドクターたちの恋や友情、仕事模様を描き、ゴールデン・グローブ賞やエミー賞も受賞している。『スキャンダル 託された秘密』『殺人を無罪にする方法』などもヒットさせた敏腕プロデューサー、ションダ・ライムズの代表作で、2本のスピンオフドラマも生まれた。

製作総指揮:ションダ・ライムズ(『プライベート・プラクティス』)、マーク・ゴードン(『クリミナル・マインド FBI行動分析課』)ほか

出演者:エレン・ポンピオ(『ムーンライト・マイル』)、ジャスティン・チェンバース(『コールドケース』)、チャンドラ・ウィルソン(『フランキー&アリス』)、ジェームズ・ピッケンズ・Jr(『X-ファイル』)、ケヴィン・マクキッド(『ROME[ローマ]』)、ジェシー・ウィリアムズ(『キャビン』)、キム・レイヴァー(『24 -TWENTY FOUR-』)など

『グッド・ドクター 名医の条件』

日本や韓国のバージョンとしても知られる、天才的な能力を持つ自閉症でサヴァン症候群の青年医師を主人公とした異色の医療ドラマ。医師としての腕前は並外れている一方でコミュニケーションなどに苦労する彼が、人として医師として成長していく姿を丁寧に綴っており、ジョニー・デップをかつて驚かせた元天才子役フレディ・ハイモア(『ネバーランド』『チャーリーとチョコレート工場の秘密』)の演技は圧巻の一言!

製作総指揮:デイヴィッド・ショア(『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』)、ダニエル・デイ・キム(『HAWAII FIVE-0』)ほか

出演者:フレディ・ハイモア(『ベイツ・モーテル』)、ニコラス・ゴンザレス(『プリティ・リトル・ライアーズ』)、アントニア・トーマス(『恋愛後遺症』)、タムリン・トミタ(『ティーン・ウルフ』)、ヒル・ハーパー(『CSI:ニューヨーク』)、リチャード・シフ(『ザ・ホワイトハウス』)など

『刑事モース〜オックスフォード事件簿〜』

ミステリーの本場イギリスでシャーロック・ホームズを超えるほどの人気を誇る『主任警部モース』の若き頃を描く。主人公モースやその仲間たちが新米から少しずつ成長していく過程と、得た手掛かりを元にクロスワードパズルのようにぴったりと当てはまる答えをトライ&エラーで探していく独特の推理法が特徴で、本国では放送開始当初から視聴者数が変わらぬどころか増えているほど。学問の町オックスフォードで実際にロケしている美しい映像も必見。

製作総指揮:ラッセル・ルイス(『オックスフォードミステリー ルイス警部』)、ダミアン・ティマー(『名探偵ポワロ』)ほか

出演者:ショーン・エヴァンス(『ミスティック・アイズ』)、ロジャー・アラム(『Mr.ホームズ 名探偵最後の事件』)、ショーン・リグビー(『ガンパウダー』)、アントン・レッサー(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、ダコタ・ブルー・リチャーズ(『ライラの冒険 黄金の羅針盤』)、ジェームズ・ブラッドショウ(『プライミーバル』)など

『キリング・イヴ/Killing Eve』

美しいけれどサイコパスな暗殺者とイギリス諜報機関MI6の捜査官という二人の女性がヨーロッパを舞台に繰り広げる、追いつ追われつの不思議な関係から目が離せないサスペンスドラマ。クリエイターを務めるのは、『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』に出演したほか『007』シリーズ最新作の脚本に関わるなど今最も注目されているフィービー・ウォーラー=ブリッジ。主演・製作を担当するのは『グレイズ・アナトミー』のサンドラ・オー。

製作総指揮:フィービー・ウォーラー=ブリッジ(『Fleabag フリーバッグ』)、サリー・ウッドワード・ジェントル(『ホワイトチャペル 終わりなき殺意』)ほか

出演者:サンドラ・オー(『グレイズ・アナトミー』)、ジョディ・カマー(『女医フォスター』)、キム・ボドゥニア(『THE BRIDGE/ブリッジ』)、フィオナ・ショウ(『ハリー・ポッター』シリーズ)など

『シェイムレス 俺たちに恥はない』

シカゴのサウスサイドを舞台に、まったく頼りにならないダメ親父と、その6人の子どもたちが現代アメリカの格差社会をたくましく生きる姿を描いた過激なホームドラマ。英国ドラマのリメイクだけあってブラックジョーク満載の内容と、ちょっと変わっているけれど憎めないキャラクターたちが醸し出す絶妙なケミストリーは中毒性が高く、芸能界にもハマっている人が少なくない。

製作総指揮:ジョン・ウェルズ(『ER 緊急救命室』)、ナンシー・M・ピメンタル(『サウスパーク』)ほか

出演者:ウィリアム・H・メイシー(『ファーゴ』)、エミー・ロッサム(『オペラ座の怪人』)、ジェレミー・アレン・ホワイト(『ホームカミング』)、キャメロン・モナハン(『GOTHAM/ゴッサム』)、エマ・ケニー(『ボードウォーク・エンパイア 欲望の街』)、イーサン・カトスキー(『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』)など

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

環境汚染などにより子どもが生まれにくくなり、クーデターで民主主義が崩壊した近未来の世界が舞台のベストセラー小説を映像化し、放送1年目にしてエミー賞とゴールデン・グローブ賞の両方で作品賞を受賞した衝撃作。自由を奪われた社会で生きる女性たちの希望と絶望を描いており、重厚なテーマでありながらも、女性同士の絆やたくましさ、ユーモアを多少交えることで重くなり過ぎずにまとめている。

製作総指揮:ブルース・ミラー(『ユーリカ 〜地図にない街〜』)、ウォーレン・リトルフィールド(『FARGO/ファーゴ』)ほか

出演者:エリザベス・モス(『MAD MEN マッドメン』)、ジョセフ・ファインズ(『フラッシュフォワード』)、イヴォンヌ・ストラホフスキー(『CHUCK/チャック』)、アレクシス・ブレデル(『ギルモア・ガールズ』)、O・T・ファグベンル(『ザ・ファイブ −残されたDNA−』)、マックス・ミンゲラ(『ソーシャル・ネットワーク』)、サミラ・ワイリー(『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』)、アン・ダウド(『LEFTOVERS/残された世界』)など

『SUITS/スーツ』

英国のヘンリー王子と結婚したメーガン妃が女優としてブレイクした作品であり、織田裕二主演で日本版が作られたことでも注目を集めたリーガルドラマ。ニューヨークの法律事務所を舞台に、法律に対する豊富な知識と巧みな弁論、駆け引きの巧さなどを生かして、様々な案件を自分の望む結末へと導いていく弁護士たちの活躍を描く。今年の7月からは全米でスピンオフドラマが放送された。

製作総指揮:ダグ・リーマン(『ジェイソン・ボーン』シリーズ)、デヴィッド・バーティス(『コバート・アフェア』)ほか

出演者:ガブリエル・マクト(『ザ・スピリット』)、リック・ホフマン(『サマンサ Who?』)、サラ・ラファティ(『BONES』)、デュレ・ヒル(『ザ・ホワイトハウス』)、アマンダ・シュル(『12モンキーズ』)、キャサリン・ハイグル(『グレイズ・アナトミー』)、ウェンデル・ピアース(『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』)など

『コードネーム:ウイスキー・キャバリエ ふたりは最強スパイ』

今年2月に全米でスタートした、大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』のローレン・コーハンを筆頭に、人気ドラマのキャストが集結したスパイアクションコメディ。情に厚く涙もろいFBI捜査官と恐れ知らずのCIAエージェントの異色コンビが、プロファイラーやNSA分析官も加わった特別チームで、国際犯罪者を追う危険なミッションに挑む。ローレンとともに主演を務めるスコット・フォーリー(『スキャンダル 託された秘密』)は製作総指揮も兼任する。

製作総指揮:デヴィッド・ヘミングソン(『23号室の小悪魔』)、ビル・ローレンス(『スピン・シティ』)ほか

出演者:スコット・フォーリー(『スキャンダル 託された秘密』)、ローレン・コーハン(『ウォーキング・デッド』)、アナ・オルティス(『デビアスなメイドたち』)、タイラー・ジェームズ・ウィリアムズ(『クリミナル・マインド 国際捜査班』)、ヴィール・ダース(『インド・オブ・ザ・デッド』)、ジョシュ・ホプキンス(『クワンティコ/FBIアカデミーの真実』)など

『エージェント・オブ・シールド』

マーベル大ヒット映画『アベンジャーズ』のスピンオフドラマとして誕生し、その監督ジョス・ウェドンが企画・監督・製作総指揮・脚本を担当。マーベル映画を観ていなくても楽しめるが、映画でおなじみのキャラクターやエピソードも盛り込まれているため、両方観ればマーベル作品をより深く理解することができる。コールソン捜査官らキャラクターが日本でも多くのファンを獲得し、7シーズン続く人気シリーズとなった。

製作総指揮:ジョス・ウェドン(『アベンジャーズ』)、ジェド・ウェドン(『スパルタカス』)ほか

出演者:クラーク・グレッグ(『アベンジャーズ』)、クロエ・ベネット(『ティンカー・ベルと流れ星の伝説』)、ミンナ・ウェン(『ER 緊急救命室』)、イアン・デ・カーステッカー(『ロスト・リバー』)、エリザベス・ヘンストリッジ(『ウルフ・アット・ザ・ドア』)など



