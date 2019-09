by ArtTowerセックスを含む性的活動は他人と密接な関係を築く上で重要な役割を果たしますが、年齢を重ねると共に性的活動の頻度は減っていくことがわかっています。しかし、 高齢者 にとっても性的活動は人生において重要な部分を占めており、セックスをすることで高齢者はより幸福に、より健康になることが研究によって判明しました。Declines in Sexual Activity and Function Predict Incident Health Problems in Older Adults: Prospective Findings from the English Longitudinal Study of Ageing | SpringerLinkhttps://link.springer.com/article/10.1007/s10508-019-1443-4Having sex in older age could make you happier and healthier - new researchhttps://theconversation.com/having-sex-in-older-age-could-make-you-happier-and-healthier-new-research-122290年をとるに従って人は性への関心および性的能力を失うと多くの人が考えていますが、イギリスで行われた(PDFファイル)調査によると、60〜69歳の男性のうち85%、70〜79歳の男性では60%、80歳以上でも32%の人々は性的能力があると判明しています。また、同様に多くの女性も「年をとった後でもセックスを続けたい」と考えているとのこと。高齢者の性生活と健康についての関連を研究するため、アングリア・ラスキン大学の研究チームは50歳以上の男性2577人と、女性3195人を対象にした調査を行いました。2012年から2017年にかけて行われた調査で、研究チームは性的欲求のレベル、性的活動の頻度、男性については勃起能力について尋ねました。また、健康についての自己評価や持病の状態、心血管系の疾患、がんなどについても調べたそうです。その結果、性的欲求の低下を訴えた男性は、翌年以降にがんやその他の疾患と診断される割合が高いことが判明。また、前年より性的活動の頻度が低下したと答えた男女は健康状態の悪化を訴える割合が高く、勃起能力の衰えた男性はがんまたは心臓病と診断される割合が高くなりました。by MFranciscrなお、研究チームは性的関心や活動の低下について、その時点ではまだ診断されていなかった 病気 によって引き起こされた可能性もあり、注意する必要があると指摘しています。その一方で、性的活動が活発な高齢者は「人生を楽しんでいる」と報告し、性的活動の低下した人々はより幸福度が低いことも判明したとのこと。さらに性的活動が活発な男性はそうでない人と比べ、認知能力が高いこともわかりました。by Huskyherz高齢者であってもセックスが健康や幸福に利益をもたらす理由について、研究チームはセックス中に分泌されるエンドルフィンというホルモンが関与していると指摘。エンドルフィンは幸福感や高揚感をもたらして精神に好影響を及ぼすだけでなく、高いエンドルフィンレベルは免疫系を活性化するため、がんや心臓病のリスクを軽減するとのこと。また、パートナーとのセックスは相手との関係を強化するため、親密度が向上することで、精神的健康をさらにアップしてくれます。加えて研究チームは、「セックスは中程度の負荷を伴う身体活動の一種であることも忘れてはならない点です」と指摘しており、セックスにより1分あたり4kcalを消費できるとのこと。セックスも運動の一種であることは間違いなく、定期的なセックスは運動と同様に精神や肉体にメリットをもたらすと研究チームは述べました。by pasja1000