『性生活・性行為』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
オトメスゴレン
警察署内の仮眠室と倉庫で当直勤務中に性的行為をしていたという
KKT熊本県民テレビ
初産婦が妊娠中に避妊具なしで行為をし、前期破水してしまった例を紹介
livedoor ECHOES
親子関係の問題や過去のトラウマ、ストレス・不安・焦燥感など
Medical DOC
「山内さんはどうされてるんですか？」と相方に聞かれ「リビング」と即答
ABEMA TIMES
妊娠による性欲の増減は個人の資質によるものであり、自然なことだと説明
東京五輪では、国産4社が自慢の高級品を合計16万個製造したという
デイリー新潮
今大会で供給されたコンドーム1万個が、開幕から3日間でなくなったという
週刊女性PRIME
デイリーNKジャパン
専門学校に進学後は性生活にハマったといい、経験人数は500人以上だという
日刊SPA!
男性の妻は、男性に作ったお弁当の二段目にしるこサンドを入れていたそう
RadiChubu
結婚してから性交渉はなく、将来的に子どもを望んでいるが深刻な状況だそう
夫は「いのちの基盤」では、と年齢を重ねたからこその気づきを口に
禁欲期間は2〜3日が推奨だが、7日も空けて「頑張りすぎたかも」と苦笑
交番で当直勤務中に、数回にわたり休憩室で性行為に及んだという
カナロコ by 神奈川新聞