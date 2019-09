新たな相棒は元CIA捜査官の最終兵器！『リーサル・ウェポン＜ファイナル・シーズン＞』リリース！

大ヒット映画シリーズを元にした、痛快感とアクションたっぷりの人気刑事ドラマ『リーサル・ウェポン』。マータフに新たなパートナーを迎えたファイナル・シーズンとなるシーズン3が、9月25日(水)よりデジタルセル先行配信、10月よりDVD発売&レンタル開始となる。

本作は、メル・ギブソン(マーティン役)とダニー・グローヴァー(ロジャー役)を主演に、1980年代から1990年代にかけて製作された4本の映画をベースに描くTVシリーズ版。銃撃戦、カーチェイスなど映画版に匹敵する迫力のアクションシーンは健在! 1話完結でポップなやりとりも視聴者を魅了する人気シリーズ。

前シーズン、ロス市警強盗殺人課の刑事リッグス(クレイン・クロフォード)は、異母弟ギャレットに胸を撃たれ、ERに搬送される。病院でリッグスの手術が終わるのを待つマータフ(デイモン・ウェイアンズ)だが...。ファイナル・シーズンは、それから半年後。シリアの戦場にいた元CIAのウェスリー・コール(ショーン・ウィリアム・スコット)がロス市警で警官として働き始め、ひょんなことからマータフとコールは一緒に捜査を進めることに。

映画『アメリカン・パイ』への出演や、アニメーション映画『アイス・エイジ』シリーズでフクロネズミのクラッシュの声を務めるショーンが、マータフの新たなパートナーである元CIA捜査官のウェスリー・コールを演じる。コールは、単身任務を得意とし、ひとりで危険に飛び込む"型破りで破天荒"な性格の過去を語りたがらない謎多き人物だ。

ファイナル・シーズンでは、マータフ&コールという新たな最強コンビが時にシリアスに、時にコミカルに事件を解決していく!

■『リーサル・ウェポン<ファイナル・シーズン>』商品情報

9月25日(水)デジタルセル先行配信

10月9日(水)DVD発売&レンタル&デジタルレンタル配信

【セルDVD】DVDコンプリート・ボックス(10,000+税)

【レンタルDVD】Vol.1〜Vol.8

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

『リーサル・ウェポン<ファイナル・シーズン>』

(c) 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.