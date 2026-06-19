中国商務部の何亜東報道官は6月18日の定例記者会見で、最近の中国と欧州の経済・貿易協議の進展について答えました。何報道官によると、中国と欧州の経済・貿易分野での意思疎通は円滑に進んでいるとのことです。中国商務部の凌激副部長兼国際貿易交渉副代表は9日、欧州連合（EU）本部で欧州委員会貿易・経済安全保障総局のヨルゲンセン総局長と会談し、中欧貿易投資協議メカニズムに関する事項について幅広く踏み込んだ議論を行い