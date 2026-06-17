糖度20度を誇る大分県竹田市菅生特産の「スイートコーン」が、今年も本格的なシーズンを迎えました。生産者のこだわりが生み出す最高の甘さを求め、「道の駅すごう」は多くの人でにぎわいを見せています。 【写真を見る】朝どれのスイートコーンがその場で食べられる！ソフトクリームも大人気道の駅すごう大分 竹田市菅生の特産「スイートコーン」。その糖度は20度ほどでメ