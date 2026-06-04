サッカーＷ杯の日本代表に初選出された鈴木選手を応援する横断幕を設置する葉山町職員ら＝１日、同町長柄サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会（１１日開幕）の日本代表に初選出された葉山町出身の鈴木唯人選手（２４）にエールを送ろうと町は１日、町内２カ所に鈴木選手を応援する横断幕を掲示した。鈴木選手は町立一色小学校、町立葉山中学校を卒業し、同中ではサッカー部で活躍した。２０２０年に清水エスパル