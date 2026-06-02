ドジャースのリリーフ陣に欠かせない存在のウィル・クライン投手。昨年６月にマリナーズから移籍し、リーグ優勝決定シリーズまで登録選手枠外だった右腕が、一躍脚光を浴びたのはワールドシリーズだった。いきなり世界一への決戦からメンバー入りし、第３戦で千金の活躍をしたことは記憶に新しい。延長１８回にもつれた試合でブルペン最後の投手としてキャリア最長の４回７２球を投げて、勝利に貢献した。

身長１９６センチ、体重１０４キロの大柄な男は、大の「ポケモン好き」としても知られる。ポケモンカードを埋め込んだ特製グラブをロッカーに飾り、自身のインスタグラムなどでも公開している。 クラインがポケモンと出会ったのは幼少期。アニメ番組やマンガに登場する様々なキャラクターの個性に夢中になった。

「親にせがんで６歳の誕生日にゲームボーイと（そのソフトである）『ポケットモンスター ファイアレッド』を買ってもらったんだ。それにハマって高校生になるまでずっとゲームをし続けた。一度だけ『こればかりなのはカッコ良くないかも』と思ってやめた時期があるけれど（笑）。それからまた少ししたら『待てよ、他の人がどう思おうと関係ないじゃないか』と思うようになった。それからはご覧の通り。ゲームもするし、アニメも見るし、カードも集め続けているよ」

「ニドキング」や「ミズゴロウ」「ラグラージ」などクライン選手が好きなキャラクターはいくつもあるが、幼少期からの一番のお気に入りは「バンギラス」。特製グラブの中に埋め込まれているのも、クラブハウスの自身ロッカーのすべての引き出しを埋め尽くしているポケモンカードも、ほぼすべてがバンギラスのものだ。

「子どもの頃、初めてバンギラスが『はかいこうせん』を放ったのを見たとき、『おいおい、こいつが一番カッコいいじゃないか！』と思ったんだ。だから彼の人形を持って歩いていた頃からずっと一番。今もここにいるけど、見る？」

え？今も持ち歩いているの？ そうこちらが目を丸くしていると、背負っている革製のリュックサックの中から、小さなバンギラスの人形をのぞかせた。「毎日、球場に一緒に来ているんだ」。子どもの頃から何代目かになったバンギラス人形は日本製。「自分は本当にポケモンが好きだから、こうやってコレクションをみんなに披露できるのはすごくクール（笑）」とポケモン愛を語ってくれたクライン。２６歳にやどる少年の心は、ドジャースのクラブハウスの癒やしにもなっている。（村山みち）