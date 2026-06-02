5月28日、大麻取締法（所持）の疑いで警視庁はバレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日の午後、東京都内でイベント関連の発表会見を準備していた日本バレーボール協会（JVA）は、急きょ、謝罪会見となり、説明に追われた。

関係者によると、佐藤容疑者は6月から始まるバレーボールの国際大会「ネーションズリーグ」参加のため、5月25日より東京都北区にある味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC）での代表合宿に参加中だった。27日には全体練習が開かれなかった。

「調べに対し佐藤容疑者は、大麻を『名古屋の知り合いからもらった』と供述しているといいます。JVAの発表では、メディア向けの写真撮影を終えた後、複数の選手でパチンコ店へと足を運び、退店時に忘れたバッグのなかに薬物があったそうです。連絡を受けた佐藤容疑者は自ら取りに行き、警察に所持品検査を受けました。事態を受け、28日午後にはほかの代表選手への説明がおこなわれました」（社会部記者）

その後、日本代表の全選手を対象に、スタッフが所持品検査を実施。今後、尿検査もおこなうとしている。佐藤容疑者について、バレーボール関係者が語る。

「チームメイトとふざけている場面を多く見かけ、チームのムードメーカー的存在でした。プライベートでは、酒が強く、合コンも頻繁に開いていたと聞いています。2025年秋、同じ日本代表の高橋藍選手が『週刊文春』に二股交際を報じられた際にも、合コンに同席している様子が撮られていました。今回は法を犯しているわけで、単なる素行の悪さでは済まない一線を越えてしまいました」

また、合宿先であるNTCの管理体制も、あらためて問われそうだ。

「2024年のパリ五輪出場が決まっていた体操女子の宮田笙子が、当時、未成年にもかかわらずNTC内で飲酒、喫煙していたことが内部通報で発覚し、五輪出場を辞退したことがありました。ほかにも不審者の出入りチェックが疎かになっている、と報じられたこともあります」（同前）

2028年のロサンゼルス五輪に向け、機運を高めたいバレーボール日本代表だが、水を差した形となってしまった。