1日から都内では痴漢対策強化期間が始まり、JR新宿駅では、警視庁が痴漢被害の撲滅を呼びかけました。JR新宿駅では1日、警視庁の警察官や地元の学生らが、チラシを配るなどして痴漢撲滅を訴えました。警視庁によりますと、去年の都内の痴漢件数は667件で、そのうちおよそ7割が電車内での被害だったということで、声を出さなくても周囲に痴漢被害を訴えることができる防犯アプリ「デジポリス」の利用も呼びかけられました。また、警