ＴＢＳ系「Ａ-Ｓｔｕｄｉｏ＋」が２９日に放送され、笑福亭鶴瓶、Ｋｉｓ-Ｍｙ-Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔がＭＣを務めた。

この日のゲストは、美容家でタレント・ＭＥＧＵＭＩ。カフェ経営やプロデューサー業でも注目を集めているＭＥＧＵＭＩと本音トークを繰り広げた。

ＭＥＧＵＭＩは「やりたいことが増えて、増えて。もう本当に困っちゃいますね。時間なくて…」と現在の思いを明かした。石川県金沢市にオープンしているカフェのことを聞かれると「１０年やってます。『Ｃａｆｅ たもん』っていうですね」と話した。

経営を始めたきっかけについては「１０年前なので。出産して、ちょっとたった時に人生の師匠がいるんです。私の中で。師匠にある日、呼び出されまして。その方は町屋カフェとかサロンとかやってらっしゃる方なんですけど『芸能界だけではね…』って。『まだ、まだ、あなたはお子さんに教えていかなきゃいけないことがあるけれども。芸能界だけだと、もしかして厳しいかもしれない。ちゃんと世の中とつながるには一番いいのはお商売です』と」と師匠の言葉を述懐。

つづけて「で、これから金沢、石川県には新幹線が通るから『石川でパンケーキをおやりなさい』って言われたんですよ。そこまでで言われて。で、私、やっぱり、ちょっと体育会系なんで、先輩に言われたら絶対みたいな所が…」と話した。鶴瓶は「体育会系というよりヤンキーやん…」と突っ込んで笑わせていた。