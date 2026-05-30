「寒くて死にそう」中学生7人が道に迷った高齢男性を救う　「勇気を出してよかった」警察署長から感謝状　新潟市

雨の中、道に迷った高齢男性に声をかけて助けたとして、新潟市の曽野木中学校の中学1年生の生徒7人に警察署長から感謝状が贈られた。

「傘もなく、すごく寒そう…」中学生たちが高齢男性救う

きっかけは、雨が降る4月10日だった。

男性は、学校からほど近い交差点あたりで目撃されたという。

下校中だった中学1年生の小竹紗由さんは、1人で道路にたたずむ高齢の男性に目がとまった。

小竹紗由さん：

雨の中、びしょぬれになっていたので、「大丈夫ですか」と声をかけたら、「介護施設を探している」、「寒くて死にそうだ」と。

異変を感じ取った小竹さんは、すぐに近くにいたほかの生徒に声をかけた。

齋藤湊さん：

雨がたくさん降っていて、傘もなく、すごく寒そうにしていました。

用事があった小竹さんはその場を離れたが、集まった6人の生徒たちが男性に声をかけながら学校に戻り、先生に状況を報告。

学校から通報を受け駆けつけた警察が、無事に保護したという。

警察によると、男性は80代だった。

けがなどはなく、自宅から1人で歩いて外出していたところ、道に迷っていたという。

小竹紗由さん：

勇気を出して、声をかけられてよかったなと思います。

1人では分からなかったので、みんなに声をかけて、みんなで協力して助けられた。

中野空星さん：

人の命を救えて、とてもうれしかったです。

（「イット！」 5月27日放送より）