高市総理も反対せず？＝外部環境も日銀利上げ後押しか 日銀が6月中旬に予定されている金融政策決定会合で、追加利上げを決めるとの見方が強まっている。来日して5月12日に高市総理と会談したベッセント米財務長官からも強い要請があり、それを受け、植田日銀総裁と会談した際に、高市総理も6月利上げに反対しない立場を示したとの見方もある。 こうした中で、外部環境も、日銀による6月利上げの判断を後押しする状況になってきた