◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ平良拳太郎投手▽ＤｅＮＡ井上朋也内野手▽巨人則本昂大投手▽中日橋本侑樹投手▽中日福永裕基内野手▽中日花田旭外野手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク広荑隆太内野手▽オリックス阿部翔太投手▽オリックス杉本裕太郎外野手▽楽天吉野創士外野手▽西武青山美夏人投手▽西武