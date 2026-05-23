【その他の画像・動画等を元記事で観る】HoneyWorks が制作し、リコ＆ロイ（CV：鈴木みのり＆寺崎裕香）が歌唱を担当した、テレビアニメ『ポケットモンスター ワンダーボヤージュ』のOPテーマ「セカイツナガレ」が、デジタルリリースされた。HoneyWorks（通称：ハニワ）はYouTubeをはじめ、動画投稿サイトを中心に活動しているクリエイターユニット。YouTube登録者数270万人以上、動画総再生回数は13億回を超えるなど長く根強い人