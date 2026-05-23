テレビアニメ『ポケットモンスター ワンダーボヤージュ』OPテーマ「セカイツナガレ　リコ＆ロイ（CV：鈴木みのり＆寺崎裕香）」がデジタルリリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HoneyWorks が制作し、リコ＆ロイ（CV：鈴木みのり＆寺崎裕香）が歌唱を担当した、テレビアニメ『ポケットモンスター ワンダーボヤージュ』のOPテーマ「セカイツナガレ」が、デジタルリリースされた。

HoneyWorks（通称：ハニワ）はYouTubeをはじめ、動画投稿サイトを中心に活動しているクリエイターユニット。YouTube登録者数270万人以上、動画総再生回数は13億回を超えるなど長く根強い人気を誇り、数々の楽曲を精力的に発表している。そんなHoneyWorksが制作した新曲「セカイツナガレ」が本日ついにデジタルリリース。ライジングボルテッカーズの新たな旅立ちをイメージして作られた本楽曲は、軽快なリズムにリコ＆ロイ（CV：鈴木みのり＆寺崎裕香）の力強いボーカルが加わり、新章への期待感をかき立てるような楽曲となっている。

テレビアニメ『ポケットモンスター』はテレ東系で毎週金曜よる6時55分から放送中。「セカイツナガレ」がOPテーマとなる新章「ワンダーボヤージュ」は5月22日(金)から放送されているので、アニメ放送も楽曲もぜひ楽しんでほしい。

また「セカイツナガレ」のリリースを記念して、各配信サービスによるキャンペーンも行われている。まず各サイト共通のダウンロードキャンペーンとして、対象サイトにて「セカイツナガレ」の全収録曲をまとめ購入いただいた方の中から、抽選で80名様に特製アクリルキーホルダーをプレゼント。さらにLINE MUSICでは、500 回以上再生していただいた方の中から抽選で50名様に、ジャケットイラストを使用した特製L判ブロマイドするキャンペーンを実施中。どちらも特典のデザインは後日発表とのことで、続報をお楽しみに。

●楽曲情報

「セカイツナガレ」

配信中

リコ＆ロイ（CV：鈴木みのり＆寺崎裕香）

作詞：HoneyWorks, MARUMOCHI

作曲・編曲：HoneyWorks

配信リンクはこちら

https://lnk.to/sekaitsunagare_feat.LikoRoy

＜収録曲＞

M-1：セカイツナガレ

M-2：セカイツナガレ TV size ver.

M-3：セカイツナガレ Instrumental

各音楽配信サイト プレゼントキャンペーン

各サイト共通ダウンロードキャンペーン

対象サイトにて「セカイツナガレ」の全収録曲をまとめてご購入いただいた方の中から抽選で、特製アクリルキーホルダーをプレゼント！

対象サイト

iTunes/mora/animelo mix/レコチョク/ドワンゴジェイピー/Amazon Music

賞品

抽選で80名様：特製アクリルキーホルダー

応募期間

2026年5月22日(金) 〜2026年6月30日(火)23時59分

応募方法

＜STEP1＞

対象サイトにて「セカイツナガレ」の全収録曲をまとめ購入（ダウンロード）！

＜STEP2＞

対象作品のダウンロード購入完了画面をスクリーンショット！

※配信サイトのライブラリ追加画像とお間違いのないようご注意ください。

＜STEP3＞

期間内に、下記応募フォームよりスクリーンショットと併せて必要事項を入力し応募完了！

応募フォーム

https://forms.gle/4NHEgSgqKmFwEg6SA

※トリミングやモザイク等の加工は行わず、撮影されたままの画像をご提出ください。

※画像のファイル名に応募時のご氏名を必ずご入力ください。

注意事項

・ご応募はお一人様1サイトにつき1回限りとなります。複数応募と当社が判断した場合、不正が確認された場合はご応募を無効とさせていただく場合がございます。

・応募内容の変更は一切承りかねます。

・当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。なお、賞品は2026年8月上旬以降順次送付予定です。

・いかなる理由であっても、賞品の再送等の対応はいたしかねます。

・賞品の換金・譲渡・転売等の行為は固く禁止いたします。これらの行為が発覚した場合、関係者の今後のキャンペーン参加権を一切剥奪する可能性がございます。

・本キャンペーンに関わる通信費はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

LINE MUSIC

期間中の対象楽曲再生回数に応じて、ご応募いただいた方に以下の賞品をプレゼント！

賞品

500回以上再生していただいた方の中から抽選で50名様：

ジャケットイラストを使用した特製L判ブロマイド 1枚

応募期間

2026年5月22日(金) 〜2026年6月30日(火)23時59分

応募方法

＜STEP1＞

LINE MUSICで対象楽曲を聴く！

対象楽曲：「セカイツナガレ feat.リコ＆ロイ（CV：鈴木みのり＆寺崎裕香）」

楽曲ページ

https://music.line.me/launch?target=album&item=mb00000000053d223d&cc=JP&v=1

＜STEP2＞

LINE MUSIC内、画面下にあるをタップし、『”〇〇(登録名)”‘s TOP 50』にてご自身の再生回数が表示されている画面をスクリーンショット！

＜STEP3＞

期間内にスクリーンショット画像と共に下記の応募フォームに必要事項を入力して応募完了！

応募フォーム

https://forms.gle/MFM3o3EHq77AyqSz9

※「○○’s TOP 50」の登録名を入れて撮影してください。

※トリミングやモザイク等の加工は行わず、撮影されたままの画像をご提出ください。

※画像のファイル名に応募時のご氏名を必ずご入力ください。

LINE MUSIC注意事項

・『”〇〇(登録名)” ‘s TOP 50』が表示されない方は、LINE MUSICでの直近3ヶ月間の再生曲数が20曲未満か、LINE MUSICのアプリが最新バージョンにアップデートされていない可能性がございます。また、ランキングは翌日反映、1日1回/不定期に更新されます。締切間近の場合、カウントが締切までに反映されない場合がありますのでご注意ください。

・オフライン再生(ダウンロード保存)ではなく、オンライン再生(ストリーミング再生)でお聴きください。

・1回の再生秒数が短いと1再生とカウントされない場合がございます。

・ご応募はお一人様1回限りとなります。複数応募と当社が判断した場合、不正が確認された場合はご応募を無効とさせていただく場合がございます。

・応募内容の変更は一切承りかねます。

・当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。なお、賞品は2026年8月上旬以降順次送付予定です。

・いかなる理由であっても、賞品の再送等の対応はいたしかねます。

・賞品の換金・譲渡・転売等の行為は固く禁止いたします。これらの行為が発覚した場合、関係者の今後のキャンペーン参加権を一切剥奪する可能性がございます。

・本キャンペーンに関わる通信費はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

当落に関して、また、各サービスの使用方法に関するお問い合わせには回答いたしかねます。あらかじめご了承ください。

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

※24時間お問い合わせを受け付けておりますが、返答は営業時間内となり、2〜3営業日ほどお待ちいただく場合がございます。

※必ずキャンペーン名をご記載ください。

※キャンペーン〆切当日・前日のお問い合わせには対応いたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●作品情報

テレビアニメ「ポケットモンスター」

テレ東系にて毎週金曜よる 6時55分から放送中！

新章「ワンダーボヤージュ」は5月22日（金）放送開始！

©MARUMOCHI LABEL

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

関連リンク

HoneyWorksオフィシャルサイト

https://honeyworks.jp

テレビアニメ「ポケットモンスター」公式サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster2023/