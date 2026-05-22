ショコラ提供：ANAクラウンプラザホテル岡山 岡山市のANNクラウンプラザホテル岡山で、池田動物園（岡山市）の人気者をモチーフにしたスイーツが販売され、人気を集めています。 ANNクラウンプラザホテル岡山と池田動物園のコラボ商品として、2021年から毎年販売しています。 2026年に新たに登場したのは、コツメカワウソとペンギンをモチーフにしたスイーツです。コツメカワウソをモチー