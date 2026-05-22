

ショコラ 提供：ANAクラウンプラザホテル岡山

岡山市のANNクラウンプラザホテル岡山で、池田動物園（岡山市）の人気者をモチーフにしたスイーツが販売され、人気を集めています。

ANNクラウンプラザホテル岡山と池田動物園のコラボ商品として、2021年から毎年販売しています。

2026年に新たに登場したのは、コツメカワウソとペンギンをモチーフにしたスイーツです。コツメカワウソをモチーフにした「ショコラ（620円）」は、カスタードとホイップクリーム、チョコクリームがたっぷりと詰まったクッキーシューです。

ペンギンをモチーフにした「マゼラン（800円）」は、愛らしいペンギンが顔をのぞかせ、爽やかなグレープフルーツのジュレと軽やかなフロマージュムースのケーキです。

ヒツジをモチーフにしたケーキ「Sheep～シープ～（700円）」や、フラミンゴをモチーフにしたフルーツタルト「フラム（800円）」など6つのメニューを楽しむことができます。

コラボスイーツは、ANNクラウンプラザホテル岡山（1階）のレストラン「ウルバーノ」で、2026年6月30日まで販売されます。